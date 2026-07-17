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MLB／道奇夢幻進場贈品+1 主場最終戰送穿「-0.0」球衣哥吉拉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊本季例行賽主場最終戰9月25日（台灣時間）舉辦哥吉拉主題日，前4萬名進場觀眾將可拿到穿著道奇背號「-0.0」球衣的哥吉拉。圖／取自GODZILLA.OFFICIAL官方X
道奇隊本季例行賽主場最終戰9月25日（台灣時間）舉辦哥吉拉主題日，前4萬名進場觀眾將可拿到穿著道奇背號「-0.0」球衣的哥吉拉。圖／取自GODZILLA.OFFICIAL官方X

2026世足賽

道奇隊夢幻進場贈品再加1，今天官方宣布本季例行賽主場最終戰9月25日（台灣時間）舉辦哥吉拉主題日，前4萬名進場觀眾將可拿到穿著道奇背號「-0.0」球衣的哥吉拉。

由日本東寶株式會社製作的電影《哥吉拉-0.0》將於今年11月上映，與道奇合作推出搖頭娃娃，哥吉拉頭戴道奇球衣、身穿道奇球衣，嘴裡叼著一支球棒。

東寶常務執行董事大田圭二表示，道奇是在全球持續吸引球迷關注的大聯盟球隊，哥吉拉則是70年來備受全球粉絲喜愛的角色，共同點都是站上世界舞台、迎接一個接一個的挑戰、點燃數百萬人的熱情。

道奇全球合作夥伴資深副總夏里諾（Lorenzo Sciarrino）表示，「我們很開心能與東寶合作哥吉拉-0.0主題日，這次活動勢必將受到道奇球迷喜愛，也會是2026年主場例行賽的完美句點。」

哥吉拉 大聯盟 道奇

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