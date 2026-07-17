MLB／「真的很難接受」！費城人凱勒UCL撕裂報銷：想和隊友一起拚戰

費城人牛棚右投凱勒（Brad Keller）因右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂，本季確定提前報銷。對此，凱勒感到相當無奈，並形容一切「難以接受」。

凱勒表示，在決定是否動刀前，他將先尋求知名骨科權威醫師邁斯特（Dr. Keith Meister）的第二意見，「真的很糟。很奇怪的是，我在前臂傷勢復健期間感覺一直都很好，對紅人的那場比賽投完也沒有問題，但隔天早上醒來，手肘就非常痠痛，之後情況一直沒有改善。」

凱勒進一步說道，「球隊目前正處於爭冠的重要階段，我真的很想在下半季和隊友一起拚戰，現在卻只能缺席，真的很難接受。我今年冬天才加盟這支球隊，如今卻遇到這樣的事情，真的很難接受。」

事實上，凱勒日前才因右前臂肌腱炎缺席3周，並於7月8日對紅人一戰復出，後援1局無失分、未被敲安，送出1次三振、1次保送，當時外界都認為他已恢復健康，但如今卻遭遇更嚴重的UCL撕裂傷勢。費城人代理總教練馬丁利（Don Mattingly）透露，球隊其實很快就察覺狀況不對，「他復出那場投得非常好，我們原本以為隔天就能正常出賽。他在重量訓練時也沒有特別疼痛，只是我們認為他的訓練強度比復健期稍微大了一點，所以以為休息一天就會沒事。」

「沒想到情況一天比一天糟，直到有一天他傳接球後表示狀況很不好，我們才立刻安排後續檢查。我們預期他本季不會再回來了。」馬丁利說道。

然而，更令人意外的是，凱勒透露自己6月第一次受傷時接受MRI檢查，當時並未發現韌帶撕裂，而這次傷勢究竟何時發生，他自己也毫無印象，「我完全想不起來是哪一球造成的，也沒有感覺到任何斷裂或爆裂聲，真的很奇怪。我只是隔天醒來覺得手肘僵硬，休息幾天後再去做MRI，結果就顯示韌帶撕裂，這個結果讓我非常震驚。」

事實上，費城人牛棚近期表現相當低迷。自6月1日起，全隊牛棚防禦率高達5.21，在大聯盟30隊排名第25；進入7月後更惡化至8.05，排名倒數第2，每9局保送5.45人，更是全聯盟第2多。

明星終結者杜蘭（Jhoan Duran）。 美聯社

儘管明星終結者杜蘭（Jhoan Duran）本季防禦率僅1.38，表現依舊穩定，但原本負責銜接杜蘭的佈局投手凱勒受傷後，牛棚分工變得更加重要，馬丁利仍對現有陣容保持信心，「我對目前這批投手還是很有信心。我們當然會在交易截止日前嘗試讓球隊變得更好，每支球隊都會這麼做。但如果最後就是這套陣容，加上小聯盟上來支援的球員，我認為我們仍然有能力贏球。」

談到如何填補凱勒留下的空缺，馬丁利則表示，「大家只是角色往前遞補而已。我們知道克凱林一直都是後段局數的重要投手，而凱勒缺陣期間，鮑蘭（Jonathan Bowlan）也站了出來，他大概是我們近來表現最好的牛棚投手之一，所以他會接下更重要的任務。」本季鮑蘭成為牛棚最大驚喜，近24場出賽防禦率僅0.82，自凱勒6月14日因右前臂肌腱炎首次進入傷兵名單後，13場出賽僅失1分。

另外，馬丁利也特別點名幾位牛棚投手，希望大家能共同扛起責任，「我們需要阿瓦拉多找回原本的水準，同時也需要也需要拉札爾（Max Lazar）、強森、舒加特（Chase Shugart）等人在比賽中段投出關鍵出局數。」

儘管阿瓦拉多本季防禦率偏高，但費城人仍相信他有能力反彈。根據進階數據顯示，他的預期防禦率（xERA）僅3.71，與實際6.82防禦率相差3.11，是本季大聯盟符合統計資格投手中落差第2大的球員。對此，馬丁利表示如果仔細看數據，阿瓦拉多其實沒有投得那麼糟，「很多進階數據都顯示他的球威依然很好，我相信他下半季會有很好的表現。真正困擾我們的，不是最後一局，而是如何順利把比賽交到那些終結戰力手中。」