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MLB／費城人牛棚再傳噩耗！右投凱勒UCL撕裂恐休到2028年
費城人隊今天宣布，牛棚右投凱勒（Brad Keller）因右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂，本季確定提前報銷，並從3A拉上右投強森（Seth Johnson）遞補。《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）透露，凱勒若最終接受右手肘手術，甚至可能缺席2027年大部分甚至整個賽季。
「費城人牛棚投手凱勒確診尺側副韌帶撕裂，預計將缺席本季剩餘所有賽事。如果他接受右手肘手術，不僅2026年球季提前結束，2027年大部分、甚至整個賽季都有可能報銷。凱勒是在去年冬天才與費城人簽下2年2200萬美元合約。」帕桑表示。
事實上，凱勒日前才因右前臂肌腱炎缺席3周，並於7月8日對紅人一戰復出，後援1局無失分、未被敲安，送出1次三振、1次保送，當時外界都認為他已恢復健康，但如今卻遭遇更嚴重的UCL撕裂傷勢。
現年30歲的凱勒擁有9年大聯盟資歷，在2025年效力小熊隊時成功東山再起，68場出賽繳出2.07防禦率，因此去年冬天才與費城人簽下2年2200萬美元（約新台幣6.5億元）合約，原本被定位為明星終結者杜蘭（Jhoan Duran）身前最重要的佈局投手。
凱勒本季出賽32場，投31.1局，繳出2勝1敗、防禦率4.02，送出32次三振，另有3次救援成功。
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