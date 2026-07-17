MLB／綁定未來王牌伯恩斯！紅人豪砸7年1.05億美元刷新紀錄

據《ESPN》權威記者帕桑（Jeff Passan）報導，紅人隊提前買斷23歲王牌新秀伯恩斯（Chase Burns）的3年薪資仲裁資格，及2年自由球員年限，達成一紙7年1.05億美元延長合約，一路延續至2033年，且沒有任何球隊選擇權，寫下大聯盟尚未取得薪資仲裁資格投手史上最大延長合約紀錄。

伯恩斯本季年薪僅78.5萬美元，若遭下放小聯盟則僅能領取19萬8173美元。然而，伯恩斯本季投出生涯代表作，18場先發繳出11勝1敗，勝投並列全大聯盟第2，其中15場失分不超過2分，高居全大聯盟第一，2.54防禦率排名第6，102.2局狂飆118次三振則高居國聯第7，4.2 WAR高居全大聯盟前5，僅37次保送、FIP 3.40，憑藉平均97.9英里（約157.6公里）的火球，被譽為全聯盟最具威力之一的滑球，迅速躍升為賽揚獎熱門人選。

今年6月，伯恩斯更成為紅人隊史第4位單月失分不超過10分，且至少送出40次三振、保送不到10次的投手。不僅如此，伯恩斯也成為紅人隊史第3位在明星賽前至少拿下11勝、118次三振的投手，前兩位分別是2008年的沃奎茲（Edinson Volquez）及1963年的馬隆尼（Jim Maloney）。

除此之外，伯恩斯更成為紅人隊史第7位在明星賽前拿下至少10勝、100次三振的投手，是自2014年奎托（Johnny Cueto）後第一人。另外，伯恩斯本季憑藉速球與滑球兩種武器已足以壓制打者，讓對手打擊率僅2成06、攻擊指數（OPS）.635，揮空率31.7%高居全大聯盟第7。

這份合約也追平貝利（Homer Bailey）保持的紅人投手史上最大保障合約，僅次於沃托（Joey Votto）的10年2.25億美元，以及小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的9年1.165億美元。

值得一提的是，根據《MLB Network》記者莫羅西（Jon Morosi）指出，伯恩斯這份合約創下服務年資未滿4年的投手最大保障合約，金額比原紀錄高出約40%；同時也是大聯盟史上首位在未滿5年年資前，就簽下至少1億美元且不含球隊選擇權的投手合約。

身高6呎3吋（約191公分）、體重210磅（約95公斤）的伯恩斯，大學先後效力田納西大學及維克森林大學，2024年在維克森林最後一個球季100局狂飆191次三振，最終獲得紅人開出當時創紀錄的925萬美元簽約金。2024年，伯恩斯以榜眼身分加盟紅人，刷新前一年由海盜隊狀元史肯斯（Paul Skenes）創下的簽約金，與探花康頓（Charlie Condon）並列2024年選秀最高簽約金。

伯恩斯職業生涯起步迅速，2025年從高階1A出發，短短一個球季便完成三級跳，先後在高階1A出賽3場、2A出賽8場、3A出賽2場後，於6月底升上大聯盟。伯恩斯僅在小聯盟先發出賽13場，繳出7勝3敗、防禦率1.77的優異成績、投66局後便升上大聯盟。菜鳥球季則在13場出賽（8場先發）留下0勝3敗的成績，雖然防禦率4.57，但43.1局就送出67次三振、僅16次保送，FIP（獨立投球指數）僅2.65，展現驚人潛力。

本季他徹底兌現天賦，與王牌投手格林（Hunter Greene）組成紅人未來先發雙王牌。雖然紅人目前戰績43勝52敗，排名國聯中區墊底，團隊得分也僅優於1支國聯球隊，距離外卡仍有8場勝差。但伯恩斯一人就拿下球隊超過四分之一的勝場。

事實上，伯恩斯今年也首度入選明星賽，但因7月9日對費城人之戰第二局處理暴投時拉傷右側鼠蹊部，最終退出明星賽。明星賽後，伯恩斯預計將於下周三客場對水手迎來復出先發。