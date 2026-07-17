MLB／大都會交易大限要當賣家！紐媒：只有5人是非賣品

大都會隊本季狀態低迷，據紐約媒體《SNY》記者簡斯（Chelsea Janes）報導，大都會將在交易截止日前當賣家，只有5人是非賣品，當家游擊手林多（Francisco Lindor）可能被交易。

簡斯指出，有其他球團高層透露，大都會已通知他們，正式開啟出售模式，除了年輕新星班吉（Carson Benge）、尤英（A.J. Ewing）、史考特（Christian Scott）、麥克連恩（Nolan McLean），以及當家球星索托（Juan Soto）之外，其他人都可以談。

這不代表所有球員都一定會被交易，但代表大都會願意聽取任何報價，也符合球隊內部人士過去幾周釋出的消息。大都會現在就會開始接交易電話，將交易行動分散在未來幾周，而不是截止日前最後一周匆忙操作。

最可能被交易的是合約本季結束後到期的球員，包含牛棚左投瑞利（Brooks Raley）與明特（A.J. Minter）；先發投手培洛塔（Freddy Peralta）與霍姆斯（Clay Holmes）預計也會受到高度關注。

以本季表現來看，大都會休賽季簽下的威佛（Luke Weaver），是交易市場最優秀的後援投手之一，且合約明年才到期，對爭冠隊而言更具吸引力。

目前沒任何跡象顯示，大都會正在積極兜售林多，但也沒人明確表示，他不在交易名單之中。林多雖今年表現低迷，但過去幾季是MVP等級的球員，未來5季領的薪水也是MVP候選人等級，任何想交易他的球隊，不只要有能力承擔他的合約，還必須送出明年能在大聯盟有戰力的回報。