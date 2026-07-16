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MLB／道奇全明星一壘手談退休規劃！弗里曼盼完成20年生涯：想打到40歲

聯合新聞網／ 綜合報導
弗里曼表示希望能打到40歲，同時完成20年大聯盟生涯，為自己的職業生涯畫下完美句點。 法新社。
弗里曼表示希望能打到40歲，同時完成20年大聯盟生涯，為自己的職業生涯畫下完美句點。 法新社。

2026世足賽

道奇明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）日前在明星賽媒體日受訪時，談到自己的退休規劃。現年36歲的他表示，希望能打到40歲，同時完成20年大聯盟生涯，為自己的職業生涯畫下完美句點。

弗里曼表示，「我一直希望自己能打到40歲，那代表在今年之後再打3個球季。」

不過，弗里曼也坦言，自己不想把退休時間說死，畢竟目前與道奇的合約將於2027年球季結束後到期。

「我不想給自己一個確切的數字，因為如果要繼續打下去，我還得再簽一份新合約。現在我只專注在今年，不過如果能完成20年大聯盟生涯，那會是一件很酷、也很特別的事。」弗里曼說道。

現年36歲的弗里曼今年入選生涯第10次明星賽，也是連續第6年站上明星賽舞台。本季他繳出打擊率2成90、15支全壘打、49分打點、OPS .862的成績，防守方面也維持高水準，依舊是道奇攻守兩端的重要支柱。

弗里曼自2022年加盟道奇後，已連續幫助球隊奪下2座世界大賽冠軍，其中2024年世界大賽首戰面對洋基轟出再見全壘打，更成為道奇隊史最經典的畫面之一。

隨著道奇持續挑戰世界大賽3連霸，弗里曼雖已步入生涯後期，但仍保持頂尖身手，不僅是球隊核心，也是更衣室的重要領袖。外界普遍認為，待他退休後，入選美國棒球名人堂幾乎只是時間問題。

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