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MLB／岡本後半季首戰轟破大谷紀錄？村上也快追上前輩了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藍鳥隊日本重砲岡本和真目前22轟，後半季首戰就有機會改寫大谷翔平新人球季22轟紀錄。 路透
藍鳥隊日本重砲岡本和真目前22轟，後半季首戰就有機會改寫大谷翔平新人球季22轟紀錄。 路透

2026世足賽

大聯盟明星賽結束，後半季賽事明天開打，費城人隊將在主場迎戰大都會隊，其他球隊後天點燃戰火，藍鳥隊日本重砲岡本和真目前22轟，後半季首戰就有機會改寫大谷翔平新人球季紀錄。

藍鳥後天將在多倫多主場迎戰白襪隊，進行3連戰首戰，岡本目前暫居藍鳥雙冠王（打點62分），再度和白襪重砲村上宗隆同場較勁，成為日本球迷關注焦點，岡本能否超越前輩大谷更值得期待。

藍鳥4月4日到6日作客芝加哥，對白襪3連戰遭橫掃，當時岡本10打數1安，未有全壘打表現，吞下6次三振，村上則是10支2，第2戰轟出致勝兩分砲，後天將是兩人第4次同場出賽。

大聯盟目前共有25名打者達到20轟以上，費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）32轟排名第1，太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）31轟居次，大谷、岡本都是22轟並列第10，村上20轟並列19。

大谷2018年在天使隊展開大聯盟生涯，以22轟寫下日職球員赴美第1年最多轟紀錄，從目前情況看來，岡本、村上都可超越大谷，只是時間早晚問題。

白襪後天將推出凱伊（Anthony Kay）登板先發，這位31歲左投前年、去年效力日本職棒橫濱隊，合計出賽48場投出15勝15敗、防禦率2.53，季後和白襪簽下兩年1200萬美元合約，本季戰績6勝4敗、防禦率4.23。

岡本對凱伊不陌生，曾在4月5日和交手3個打席，揮出1支安打，獲得1次保送。

MLB 藍鳥 白襪

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