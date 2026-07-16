MLB／大谷翔平是男的？拳王泰森頒獎失言引網友眾怒：看不出幽默在哪

有「體壇奧斯卡」之稱的「年度體育卓越表現獎（ESPY）」於今日登場，道奇日本巨星大谷翔平榮獲「年度最佳MLB球員」與「最佳單場表現」兩大獎項。然而，拳王泰森（Mike Tyson）一句，「翔平是男的喔？（Shohei is a guy?）」，令網友不禁表示，「要多無知才會這樣問 ?」。

回顧當時，泰森與網紅保羅（Jake Paul）一起在台上頒發單場比賽最佳表現獎，並由泰森拆開信封揭曉得獎人，他勉強地正確念出大谷翔平的名字後，保羅代為解釋，「今晚翔平無法到場，他向ESPN以及所有投票給他的人表示感謝和讚賞。」

根據外媒報導，大谷翔平擊敗洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、水手重砲羅里（Cal Raleigh）、海盜王牌史基斯（Paul Skenes），榮膺年度最佳MLB球員。大谷自2021年起連續6年獲獎，達成6連霸續寫大聯盟史上第一人壯舉。

此外，大谷擊敗熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo）、聖母大學女籃球星希達戈（Hannah Hidalgo）以及貝勒大學棒球選手阿姆斯壯（Tyce Armstrong），拿下「年度最佳單場表現」獎。

大谷獲獎內容，正是去年國聯冠軍賽第4戰面對釀酒人的神級演出，當時他主投6局無失分、送出10次三振，同時揮出3發全壘打，投打二刀流完全宰制比賽，寫下季後賽史上最經典的表現之一。

這段畫面曝光後，迅速在社群平台瘋傳，不少球迷紛紛留言，「看不出來幽默在哪」、 「歧視？」、「我還倒回去看了5次，確定自己沒聽錯」、「泰森根本不知道大谷是誰」、「全世界都認識大谷，只有泰森不知道。」