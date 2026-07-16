MLB／重現經典時刻！道奇推出世界大賽「神救援」搖頭娃娃

道奇球團今天宣布，將於9月7日主場迎戰國民的比賽中，推出全新限量搖頭公仔，重現去年世界大賽第7戰最經典的「神救援」一幕，將這次拯救球隊的歷史畫面永久保存。

去年世界大賽第7戰9局下，雙方4：4戰平，藍鳥滿壘、一出局，克萊門特（Ernie Clement）面對山本由伸擊出飛向左中外野深遠飛球，道奇工具人K.赫南德茲（Kike Hernandez）一路追球至警戒區附近，正準備回身接球時，身後的帕赫斯（Andy Pages）高速衝來，兩人在高速奔跑中猛烈相撞。

令人難以置信的是，帕赫斯在撞上隊友後，仍成功伸手將球牢牢接進手套，接著整個人撞上全壘打牆，仍沒有掉球，完成這次價值連城的第3個出局數。

赫南德茲去年賽後回憶當下情景時笑說，自己被撞倒後，一度以為球沒接到、世界大賽已經結束。

「我躺在地上，非常難過，因為我以為我們剛剛輸掉世界大賽了。」赫南德茲去年登上《Jimmy Kimmel Live》節目時回憶。

「接著我感覺有人拍了拍我的背，佩吉斯問我『你還好嗎？』我回答，『我好不好不重要，你有接到球嗎？』」

赫南德茲透露，當佩吉斯回答「有，我接到了！」後，自己立刻從絕望轉為興奮，「我馬上說，『太好了，我們成功了！』」

比賽最終進入延長賽，道奇靠著史密斯（Will Smith）11局上的超前全壘打取得領先，11局下再由山本由伸守住勝利，終場擊敗藍鳥，完成世界大賽2連霸。