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MLB／太空人新兵費爾德大有來頭 爺爺和爸爸都是全壘打王合計638轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
太空人以兩名投手換來21歲小聯盟野手費爾德，他是前全壘打王家族後代，球隊看好其選球與潛力，。截圖自MLB Pipeline
太空人以兩名投手換來21歲小聯盟野手費爾德，他是前全壘打王家族後代，球隊看好其選球與潛力，。截圖自MLB Pipeline

2026世足賽

太空人隊今天把兩名投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）、高登（colton gordon）交易到釀酒人隊，換來小聯盟野手費爾德（Jadyn Fielder），這位21歲好手出身棒球世家，爺爺塞索（Cecil Fielder）、爸爸普林斯（Prince Fielder）都拿過全壘打王、打點王，生涯合計638轟。

太空人官網指出，仔細分析這筆交易，球迷會發現一個耳熟能詳的姓氏，費爾德在釀酒人新人聯盟、1A兩季合計出賽93場，打擊率2成51、全壘打6支、打點49分、盜壘成功18次，改披太空人球衣後將前往1A球隊報到。

太空人總經理布朗（Dana Brown）表示，費爾德打擊很有耐心，選球能力也很出色，儘管守過一壘和二壘，未來可能擔任外野手。「當然，費爾德有優秀的運動基因，我們很期待看到他的表現。」

塞索過去在大聯盟13年319轟、1008分打點，普林斯12年319轟、1028分打點，包括效力釀酒人7年230轟，他曾說過：「兒子並不覺得這是壓力，就像父親是律師、兒子也當律師一樣自然，對他來說，這只是我們家族事業。」

祖父和父親都是體型壯碩的強打，費爾德身高185公分、體重95公斤，正開闢屬於自己的道路；他去年在釀酒人受訪時提到，自己的體重不到三位數，不像爺爺和爸爸那麼大塊頭，很清楚走的路和他們不同，但無法改變別人的想法。

他說：「我愛爺爺和爸爸，並不介意被置於這種背景之下。」

太空人 費爾德 MLB

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