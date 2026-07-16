MLB／2屆冠軍投手加盟釀酒人 太空人換回傳奇重砲之子

根據報導，國聯中區龍頭釀酒人今日與太空人達成交易，網羅2屆世界大賽冠軍投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）及左投高登（colton gordon），太空人則換得釀酒人傳奇重砲菲爾德（Prince Fielder）之子手菲爾德（Jadyn Fielder），以及部分現金。

儘管目前釀酒人以5場勝差領先小熊，僅落後衛冕國聯冠軍道奇1.5場，但先發輪值傷兵不斷。兩屆明星投手伍鐸夫（Brandon Woodruff）因肩膀再度受傷進入60天傷兵名單，左投哈里森（Kyle Harrison）日前也因前臂緊繃，進入15天傷兵名單，因此球團積極尋求輪值深度。

「我們希望盡可能建立更多投手深度，這一直都是我們努力的方向。」釀酒人總管阿諾德（Matt Arnold）表示。

現年34歲的麥卡勒斯目前正值5年8500萬美元合約最後一年，並擁有「10-5條款」交易否決權，最終也同意放棄權利促成交易，因此釀酒人將承擔麥卡勒斯本季剩餘薪資中的250萬美元，其餘約422.7萬美元則由太空人支付。

事實上，麥卡勒斯近年飽受傷勢困擾，本季5月因肩袖夾擠傷勢正在小聯盟復健，復出前為太空人出賽11場（8場先發），戰績2勝3敗、防禦率6.86，投55.1局送出43次三振。

不僅如此，麥卡勒斯2023年接受屈肌肌腱手術後，又因復健受挫缺席超過兩個半球季；2019年也曾因TJ手術整季報銷，整份合約期間僅投142.1局。從2022年世界大賽第3戰退場，到2025年5月4日重返大聯盟，他整整相隔915天才再次站上大聯盟先發投手丘。

麥卡勒斯原預定本周六於2A完成第4場復健賽，上一場在3A已投77球，最快球速來到93.3英里，與本季大聯盟登板時相差不大。

阿諾德透露，麥卡勒斯預計明日抵達密爾瓦基，與球隊討論下一步規劃，不排除下一場就直接在大聯盟先發。

「這筆交易確實存在風險，但我們更看重他的上限。」阿諾德坦言。

阿諾德進一步表示，「他有非常出色的履歷，是一位能夠幫助球隊贏球的投手，而且季後賽經驗相當豐富。今年雖然投得沒有那麼順利，但我們相信他仍有能力找回過去的身手。」

曾入選2017年明星賽的麥卡勒斯於2015年登上大聯盟，生涯54場出賽（127場先發），累積53勝40敗、防禦率3.85、813.1局送出904次三振，季後賽19場出賽（12場先發）則繳出3.47防禦率。並隨太空人奪下2017、2022年世界大賽冠軍，2021年更以13勝5敗、防禦率3.15在美聯賽揚獎票選名列第7。

麥卡勒斯生涯最經典的一役，莫過於2017年美聯冠軍賽第7戰對洋基，他中繼4局僅被敲1支安打、沒有失分，更連續投出24顆曲球完成比賽，率領太空人晉級世界大賽。隨後世界大賽第7戰面對道奇，他再度先發登板，雖然投2.1局就退場，卻成功幫助太空人奪下隊史首座世界大賽冠軍，也是隊中僅剩與「阿土伯」亞土維（JoseAltuve）、明星內野手柯瑞亞（Carlos Correa）同屆的冠軍成員。

至於現年27歲的左投戈登於2025年完成大聯盟初登場，同樣能提供輪值深度，過去兩季大聯盟累積6勝4敗、防禦率5.95；2025年則為太空人先發14場，繳出6勝4敗、防禦率5.34，吃下86局，另有1次救援成功，投出72次三振、19次保送。

然而戈登本季出賽4場（1場先發），防禦率暴漲至11.57，被下放3A後逐漸找回身手，目前在3A繳出6勝3敗、防禦率3.69。

阿諾德透露，其實戈登甚至可能比麥卡勒斯更符合球隊此次交易需求。

「我們觀察他很久了，他是一位配球能力很好的投手，我們很喜歡他的變化球。他不是靠球速，而是靠欺敵性、控球能力取勝，而且他在3A一直投得非常好。」

此外，為了騰出40人名單空間，釀酒人也將左投札史崔茲尼（Rob Zastryzny）移至60天傷兵名單。

交易另一焦點就是年僅21歲的菲爾德。他本季在1A卡羅萊納隊出賽，打擊率2成33，敲出3轟、23分打點、10次盜壘、上壘率4成15、OPS .813，累積11支二壘安打。他的父親生涯6度入選明星賽，12年大聯盟生涯轟出319發全壘打，其中前7個球季效力釀酒人；祖父也同樣3度入選明星賽，生涯累積319轟、1008分打點，擁有相當顯赫的棒球世家背景。

太空人總管布朗（Dana Brown）表示，這筆交易能替球隊騰出薪資與名單空間，但強調球隊仍會持續補強，「不要誤會，我們仍然希望讓這支球隊變得更好，目前也還在積極尋找一名左打者。」

此外，太空人交易完成後的豪華稅薪資將進一步下降。球團本季一直避免超過2.44億美元豪華稅門檻，因為若連續第3年超標，將面臨更重的豪華稅懲罰，因此希望保留更多薪資空間，在交易截止日前補強陣容。