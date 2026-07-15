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MLB／鄧愷威下半季定位？太空人記者：開局投手或雙先發

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧愷威。 美聯社
鄧愷威。 美聯社

2026世足賽

太空人隊台灣投手鄧愷威因右膝扭傷被放進傷兵名單，最近開始投復健賽。太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）分析，鄧愷威下半季可能回牛棚，擔任開局投手（假先發）或雙先發的一員。

鄧愷威開季擔任牛棚表現威猛，但太空人先發輪值因傷病缺人手，鄧愷威臨危授命轉任先發，成績卻不穩定。總計本季出賽23場，其中10場先發，總共吃下64局，投出63次三振，防禦率4.36，每局被上壘率1.36。

有球迷詢問羅姆，「鄧愷威下半季會扮演什麼角色？轉任先發前，原本是能在關鍵時刻登板的牛棚投手，既然先發輪值有這麼多狀況不穩的投手，為何太空人沒採用『雙先發』或牛棚車輪戰模式？」

對此羅姆回應，「太空人因右膝扭傷將鄧愷威放進傷兵名單，總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，這個傷勢不會影響鄧愷威投球，但仍會讓他缺席一段時間，等鄧愷威回歸後，艾斯帕達已明確表示，將以牛棚投手身分歸隊。」

羅姆認為，鄧愷威投球局數已接近生涯單季新高，6月底坦言已感受到疲勞。預期將回到「負擔多局數牛棚」的角色。這種定位下，鄧愷威可能擔任開局投手，或雙先發制度的一部分。

鄧愷威 太空人

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