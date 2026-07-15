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MLB／「我現在比較喜歡宗隆」 瓦加斯笑稱山本由伸吃醋了

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
白襪隊三壘手瓦加斯（Miguel Vargas）今天在大聯盟明星賽敲出全場唯一一轟。 歐新社
白襪隊三壘手瓦加斯（Miguel Vargas）今天在大聯盟明星賽敲出全場唯一一轟。 歐新社

2026世足賽

白襪隊三壘手瓦加斯（Miguel Vargas）今天在大聯盟明星賽敲出全場唯一一轟，8局上擊出擴大領先的陽春砲。賽後談起明星賽沒登板的道奇隊前隊友山本由伸，笑稱兩人賽前零互動，因為自己現在比較喜歡村上宗隆，「山本一定是在吃醋。」

美聯明星隊今天在首局就打下3分領先，瓦加斯在8局上補上一發陽春全壘打，棒打昔日隊友、道奇左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski），幫助美聯最終以4：0完封國聯明星隊。

瓦加斯在2022年至24年效力道奇，和2024年加盟道奇的山本由伸成為隊友。而他2025年轉戰白襪隊，今年日籍重砲村上宗隆加盟白襪前，山本由伸還先傳訊息給瓦加斯，請他多多照顧自己的同鄉。 

山本由伸穿燕尾服走明星賽紅毯。 美聯社
山本由伸穿燕尾服走明星賽紅毯。 美聯社

如今山本由伸、瓦加斯及村上宗隆在明星賽聚首，然而瓦加斯今天賽後受訪時談到身在國聯明星隊的山本由伸，他笑說：「他來到這邊，卻沒有過來跟我打招呼。」接著開玩笑表示：「他現在可能已經討厭我了吧，因為現在我比較喜歡Mune（村上宗隆）了，山本一定是在吃醋。」

對於自己今天在明星賽的那一轟，瓦加斯則說：「我只是想用最高水準去競爭，因為這裡每一位投手的球都非常出色。」他也指出，過去和羅布勒斯基在小聯盟曾一起打球，對他很熟悉，「我就是抱著要在最高水準下互相競爭的心態去面對他，剛好我也確實掌握到那顆球。」

山本由伸 道奇 明星賽

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