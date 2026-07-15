MLB／李灝宇韓國好友被老虎交易 成紅襪鄭宗哲新隊友

28歲韓裔外野手瓊斯（Jahmai Jones）是李灝宇好朋友，但本季打擊狀態不佳，日前遭老虎隊指定讓渡（DFA），今天瓊斯被交易至紅襪隊，將變成鄭宗哲的新隊友。

瓊斯去年出賽72場，累積7轟、23打點、打擊率0.287、整體攻擊指數（OPS）0.937。今年3月代表南韓隊出戰世界棒球經典賽。沒想到瓊斯本季陷入大低潮，出賽57場，只有2轟、7打點，打擊率0.137，OPS值0.440。

老虎終於在美國時間7月9日將他指定讓渡，今天確定被交易到紅襪。目前紅襪外野有杜蘭（Jarren Duran）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）和吉田正尚3名左打，身為右打的瓊斯可提供教練團調度彈性。瓊斯去年對左投OPS高達0.970；今年大幅下滑至0.506，仍明顯優於對右投的0.118。

紅襪明星賽前拉出一波9連勝，重燃季後賽希望，目前46勝48敗，只落後美聯外卡第3的水手隊0.5場勝差，落後美東龍頭光芒隊10場。