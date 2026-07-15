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MLB／回家鄉費城參加明星賽！ 老虎新秀談夢幻之旅：楚奧特傳訊息恭喜我

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
老虎21歲新秀麥戈尼格首度入選明星賽，回到家鄉費城出賽，還收到楚奧特祝賀訊息，並獲哈波盛讚極具費城球風。 法國新聞社
老虎21歲新秀麥戈尼格首度入選明星賽，回到家鄉費城出賽，還收到楚奧特祝賀訊息，並獲哈波盛讚極具費城球風。 法國新聞社

2026世足賽

年僅21歲的老虎內野手麥戈尼格（Kevin McGonigle），今年以菜鳥之姿入選大聯盟明星賽，回到家鄉費城，也是他首次以大聯盟選手身份在市民銀行球場（Citizens Bank Park）出賽，一連串夢幻般的過程，還包括收到同鄉球星「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）的恭喜訊息。

麥戈尼格今年開季進入老虎隊26人名單，並且在生涯第一個大聯盟球季，打出問鼎美聯年度最佳新人的身手，也獲得生涯首次參與明星賽的機會，而且是回到他的家鄉費城出賽，更加意義非凡。

麥戈尼格的驚喜還接著而來，他在接受底特律媒體訪問時透露，在入選明星賽後，他收到同樣來自費城的天使隊球星、12度入選明星賽的楚奧特所傳來的訊息，「楚奧特傳訊息恭喜我，那一刻我心想『哇，這真的太不可思議了！』」

麥戈尼格2004年出生於費城郊區，就讀的高中則是距離費城市中心僅約7.5英里（約12公里），從小就是費城人球迷。2022年費城人隊暌違13年再闖世界大賽時，18歲的麥戈尼格在看台上為費城人加油，而不到4年後，他就以大聯盟超級新秀的身份回到這裡參與明星賽。

「我從沒想過我在這裡的第一場比賽，會是明星賽。」麥戈尼格也提到：「我一直夢想有一天能夠上大聯盟、一直夢想著有一天能打明星賽和贏得世界大賽，我要做很多的努力，也還有還長的職業生涯等著我，我會持續投入在比賽中，專注於每天該做的事，看看未來還有什麼等著我。」

2022年費城人打進世界大賽的班底，包括哈波（Bryce Harper）和史瓦柏（Kyle Schwarber），都入選今年明星賽。哈波大讚麥戈尼格是很令人驚艷的選手，認為他至今在大聯盟的表現非常出色，「之前我就說過，希望他在費城人，因為他就是來自費城的選手。」

哈波也透露，自己在前一天問了麥戈尼格，「我說『2022年那時候你在哪裡？』他跟我說，『我們當時在看台上，替你們向對手大喊。』」哈波直言，從麥戈尼格的回答就能夠說明他是什麼樣的人，「而他很適合費城人。」

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