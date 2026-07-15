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MLB／美聯明星隊4：0完封國聯 洋基貢獻3打點、貝林傑獲MVP

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
2026年明星賽美聯靠首局攻勢與投手群15K的壓制，以4：0完封國聯，貝林傑拿下MVP。 路透
2026年明星賽美聯靠首局攻勢與投手群15K的壓制，以4：0完封國聯，貝林傑拿下MVP。 路透

2026世足賽

2026年大聯盟明星賽今天在費城人主場市民銀行球場（Citizens Bank Park）登場，美聯明星隊在首局靠洋基雙星敲回3分，加上瓦加斯（Miguel Vargas）在8局上的陽春砲錦上添花，全場11名投手全場僅讓國聯明星隊敲3安、吞15K，終場美聯以4：0完封對手，拿下近29場明星賽以來的第23勝。 

國聯明星隊推出地主費城人隊左投桑契斯（Cristopher Sanchez）先發，但一開賽就堆滿壘包。美聯明星隊在1局上由艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的安打開啟攻勢，蘭利斯（Shea Langeliers）、惠特（Bobby Witt Jr.）都獲得保送上壘。

滿壘時貝林傑（Cody Bellinger）敲出2分打點安打，萊斯（Ben Rice）補上安打再添1分，寫下繼1962年在芝加哥的明星賽後，洋基睽違64年再有2名選手在明星賽同場貢獻打點，首局就聯手替美聯打下領先優勢。貝林傑也靠這關鍵一棒獲選MVP。

貝林傑第一局滿壘敲出2分打點安打成為勝利打點。 歐新社
貝林傑第一局滿壘敲出2分打點安打成為勝利打點。 歐新社

第8局國聯換上首度入選明星賽的道奇隊左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）登板，被瓦加斯轟出一發飛上左外野第二層看台的陽春全壘打，飛行距離433英尺（約132公尺），是自2015年有Statcast追蹤以來，明星賽第三遠的全壘打，將比數改寫為4：0。

今年明星賽唯一上場亮相的日籍球員，為首度參賽的白襪隊重砲村上宗隆，7局下被換上場守一壘，9局上唯一一次打擊機會遭到米勒（Mason Miller）三振。

至於美聯投手群前3局由藍鳥王牌希斯（Dylan Cease）先發1局飆3K帶頭，與梅西克（Parker Messick）、瓦卡（Michael Wacha）依序上陣，合計送出6次三振，沒有被敲出安打，全場11投登板，共賞給對手15K。

國聯僅索托（Juan Soto）、洛培茲（Otto Lopez）及阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）各敲1安，遭到完封。

洋基 貝林傑 費城

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