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MLB／白襪選秀狀元喬洛斯基 簽約金破千萬美元寫史上新高

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
白襪以狀元籤選進UCLA游擊手喬洛斯基，雙方已達成簽約共識，1035萬美元簽約金創下MLB業餘選秀史上新高。 美聯社
白襪以狀元籤選進UCLA游擊手喬洛斯基，雙方已達成簽約共識，1035萬美元簽約金創下MLB業餘選秀史上新高。 美聯社

2026世足賽

白襪隊上周在大聯盟選秀會以狀元籤選進來自UCLA的21歲明星游擊手喬洛斯基（Roch Cholowsky），根據《ESPN》報導，雙方已達成簽約共識，簽約金1035萬美元，寫下MLB業餘選秀史上最高簽約金紀錄。

報導指出，喬洛斯基已同意白襪開出的合約，其中簽約金高達1035萬美元，成為史上首位獲得破千萬簽約金的業餘新秀，超越2024年紅人第二順位伯恩斯（Chase Burns）、2024年洛磯隊第三順位康頓（Charlie Condon）共同保持的925萬美元。

喬洛斯基在UCLA的3個球季合計出賽178場，繳出3成29打擊率，累積出52支全壘打，有167分打點，整體攻擊指數達1.072。白襪總經理蓋茲（Chris Getz）日前表示，無論簽約金如何，都最屬意喬洛斯基成為球隊的第一指名。

蓋茲在選秀後指出：「我們從喬洛斯基高中時就對他十分有興趣，之後也看到他在大學一路來的成長，以及他對於隊友和整個團隊帶來影響，如今也期待他能為白襪帶來同樣的影響力，這是他吸引我們選他當狀元的原因。」

白襪 MLB UCLA

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