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MLB／大谷翔平膝傷缺席明星賽 周末對洋基DH出賽、是否登板未定
道奇隊大谷翔平因膝傷缺席今年大聯盟明星賽，並利用這幾天的休兵日為後半球季做準備。道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天也透露，周末對上洋基隊的系列賽，大谷翔平將至少能以指定打擊身份出賽。
大谷翔平在13日賽後進行左膝治療，抽取膝蓋積水，因此缺席今年的明星賽，也在明星賽期間獲得幾天的休息，讓膝傷能好好恢復，羅伯茲強調，大谷翔平沒有接受任何注射治療。
在明星賽過後，道奇隊將在台灣時間周六起在紐約，與洋基隊展開3連戰，羅伯茲透露，大谷翔平屆時就會回到先發陣容中，至少會以指定打擊身份出賽，是否會登板則還有待討論。
大谷翔平前一次以先發投手身份出賽已是4日對上響尾蛇隊之戰，主投6局失3分，無關勝敗，之後原訂在11日的先發則是因左膝不適取消，至今已近2周沒有登投手丘出賽。接下來是否會在對洋基的系列賽登板，羅伯茲說：「我們還沒有做出決定。」
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