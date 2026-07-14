MLB／大谷翔平東京開幕戰實戰釘鞋拍賣 有望刷新史上最高成交價

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平的實戰釘鞋近日被送上拍賣，引發美國與日本棒球界高度關注。美國全國性媒體《USA Today》記者奈丁格爾（Bob Nightengale）報導指出，大谷翔平的這雙釘鞋有望成為棒球用品史上最高成交價的拍賣品。

這次被拍賣的是「New Balance」推出的大谷個人簽名鞋款「Ohtani 1」。根據《洛杉磯時報》記者薩金（Bill Shaikin）報導，這雙釘鞋是大谷在2025年於東京舉行的開幕系列賽中實際穿著的球鞋，鞋身還有愛犬Decoy的裝飾圖案，並附上相當罕見的漢字簽名，還寫下「GU Opening Day Tokyo Series」的紀念語，因此收藏價值備受看好。

據報導，這雙釘鞋去年由販售化妝品的日本企業「Take to the Universe」購入，實際購入金額並未公開。不過這雙釘鞋如今再度被送上拍賣，外界認為這樣的操作相當罕見。

根據州政府紀錄，該公司2個月前才在洛杉磯成立子公司，被認為可能藉由拍賣大谷釘鞋，達到進軍美國市場的宣傳效果。

薩金也在報導中形容，這再次展現「大谷經濟效應」的威力。他指出，該公司的邏輯可能是：「我們要進入美國市場，但你們還不認識我們，所以我們把大谷的釘鞋拿出來拍賣。」

負責這次拍賣的公司「the Realist」創辦人基尼（Scott Keeney），也對這雙大谷釘鞋給出極高評價。他稱這是「史上最重要的棒球用品之一」、「史上最棒的棒球釘鞋」，甚至形容這是「在日本穿過、最具文化意義的一雙鞋」。

大谷翔平實著戰靴將進行拍賣。圖／翻攝自therealest.com

奈丁格爾也報導指出，這雙大谷在東京系列賽穿過、並帶有罕見簽名的釘鞋，有望刷新拍賣最高價紀錄。相關消息在美國引起廣泛討論，也讓大谷相關收藏品市場再度升溫。

近年來，大谷相關物品屢屢以高價成交。2024年，大谷單季第50轟紀念球就曾以約6億6727萬日圓（約1.32億台幣）成交，寫下紀念球拍賣史上最高價紀錄。這次釘鞋拍賣同樣聲勢驚人，截至台灣時間14日上午，競標價已達1萬500美元，約171萬日圓（約33.8萬台幣）。

這場拍賣將於台灣時間8月17日截止。隨著拍賣期限仍有一段時間，大谷翔平所帶動的收藏熱潮與經濟效應，預料還會持續升溫。