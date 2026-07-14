快訊

鼎泰豐用到致癌油！「10款禮盒」急停售下架 開放消費者退費

宜蘭秘境「海岸鞦韆」驚現腐敗男屍 遊客循臭味進帳篷崩潰報警

子瑜真的要離開JYP了！韓媒：雙方已達成共識不續約

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／沃克稱霸全壘打大賽！噓聲中連6轟絕殺史瓦柏 費城球場變圖書館

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅雀隊沃克在費城球迷噓聲中於決賽火力全開，以12比11擊敗地主史瓦柏，完成最後6轟連發的驚奇逆轉，並寫下隊史首座全壘打大賽冠軍。 美聯社
紅雀隊沃克在費城球迷噓聲中於決賽火力全開，以12比11擊敗地主史瓦柏，完成最後6轟連發的驚奇逆轉，並寫下隊史首座全壘打大賽冠軍。 美聯社

2026世足賽

大聯盟全壘打大賽今天登場，首度參賽的白襪隊日籍重砲村上宗隆止步首輪，決賽上演不可思議戲碼，紅雀隊沃克（Jordan Walker）在滿場噓聲之下敲出12轟，擊敗費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）的11轟，當場把費城市民銀行球場變成圖書館。

今年全壘打大賽不再採取計時制，回歸揮棒次數，首輪20次揮擊機會，村上宗隆敲出9轟遭到淘汰，前4名為紅雀隊沃克13轟、紅襪隊康崔拉斯（Willson Contreras）13轟、光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero）12轟、費城人隊史瓦柏10轟。

進入抓隊廝殺的淘汰賽後每輪15次揮擊機會，沃克6轟擊敗卡米奈羅的5轟，史瓦柏9轟擊敗康崔拉斯8轟，決賽戲碼由史瓦柏碰上沃克。

費城球迷一向以敵我分明的球場氣氛聞名，全力相挺史瓦柏、狂噓晉級路上所有對手，而首先上場的史瓦柏決賽敲出11轟，還超越自己在前兩輪的成績。

面對滿場噓聲，沃克無懼高壓，一支支全壘打堆疊，神奇劇本在於他的最後6次揮擊全部都是全壘打，包括在最後1次揮擊機會（若開轟可繼續揮擊、出局則結束）敲4轟，累積12轟演出「再見勝」，讓地主球迷陷入靜默，沃克成為紅雀隊史贏得全壘打大賽冠軍第一人。

全壘打大賽過去共有3次由地主球員奪冠，依序是1990年小熊隊桑伯格（Ryne Sandberg）、2015年紅人隊弗瑞茲爾（Todd Frazier）、2018年國林隊哈波（Bryce Harper），史瓦柏無緣成為第四人。

費城 全壘打大賽 沃克

延伸閱讀

MLB／大谷22轟追平岡本並列第10 明星賽前8勝只落後山本1勝

MLB／村上宗隆圈粉眾家球星！楚奧特注意很久 史瓦柏：已證明自己

MLB／連兩戰炸裂！岡本和真第22轟出爐 追平大谷菜鳥年紀錄

MLB／大谷第9次首局首打席開轟 美日第350轟救不了道奇遭響尾蛇橫掃

相關新聞

MLB／沃克稱霸全壘打大賽！噓聲中連6轟絕殺史瓦柏 費城球場變圖書館

大聯盟全壘打大賽今天登場，首度參賽的白襪隊日籍重砲村上宗隆止步首輪，決賽上演不可思議戲碼，紅雀隊沃克（Jordan Walker）在滿場噓聲之下敲出12轟，擊敗費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）的11轟，當場把費城市民銀行球場變成圖書館。

MLB／明星賽少了大谷也會好好過 山本由伸：他現在忙著顧小孩

山本由伸今年參戰明星賽，身旁少了大谷翔平，山本坦言不太習慣，但相信自己應該應付得來，「因為道奇有很多選手入選。」道奇球團人員詢問他，如果在森林裡迷路會聯繫和不會聯繫的人，大谷被山本放在後者，「他現在都忙著顧小孩，就算打給他也不會接吧！」

MLB／村上宗隆圈粉眾家球星！楚奧特注意很久 史瓦柏：已證明自己

白襪隊日籍重砲村上宗隆旅美第一年，用一支又一支全壘打回應外界原先對他的質疑，連眾家砲手也紛紛被他圈粉，費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）說：「他已經證明自己有能力在大聯盟立足」，天使隊楚奧特（Mike Trout）說：「我是他的粉絲！」

MLB／評客隊廁所都不優 村上宗隆：沒有免治馬桶只能用濕紙巾

村上宗隆旅美第一年就進入全明星賽、參戰全壘打大賽，今天接受多家媒體訪問，而MLB Network好奇詢問「那隊客場擁有最好的廁所？」村上說：「都一樣，因為全都沒有免治馬桶。」還自己英文補充：「只好用濕紙巾了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。