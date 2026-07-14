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MLB／評客隊廁所都不優 村上宗隆：沒有免治馬桶只能用濕紙巾

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
村上宗隆。 法新社
村上宗隆。 法新社

2026世足賽

村上宗隆旅美第一年就進入全明星賽、參戰全壘打大賽，今天接受多家媒體訪問，而MLB Network好奇詢問「那隊客場擁有最好的廁所？」村上說：「都一樣，因為全都沒有免治馬桶。」還自己英文補充：「只好用濕紙巾了」。

村上今年來到白襪的話題之一就是免治馬桶，起因於去年12月參觀球場時，村上注意到白襪球場休息室裡沒有免治馬桶，而白襪總經理蓋茲（Chris Getz）馬上回應：「OK！我們可以處理。」避免讓他的美國生活不舒服。

村上今天登上多家媒體訪問，談話超放得開，各種幽默片段在網路上流傳，包括與主持人麥卡菲（Pat McAfee）一起嗨唱「Strokin'」。

而他在MLB Network的訪問上，尾聲被問到哪隊的客場休息室廁所最好，村上回應：「因為全部都沒有免治馬桶，所以都一樣。」翻譯將他的回答翻成英文空檔，村上還自己英文補充：「只能用濕紙巾」，讓主持人全部笑翻。

村上宗隆 白襪

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