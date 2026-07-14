MLB／村上宗隆圈粉眾家球星！楚奧特注意很久 史瓦柏：已證明自己

白襪隊日籍重砲村上宗隆旅美第一年，用一支又一支全壘打回應外界原先對他的質疑，連眾家砲手也紛紛被他圈粉，費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）說：「他已經證明自己有能力在大聯盟立足」，天使隊楚奧特（Mike Trout）說：「我是他的粉絲！」

村上宗隆去年季後入札挑戰堪稱雷聲大雨點小，從上架之初所有預測都是破億美元合約，最終僅以兩年3400萬美元加盟白襪，大聯盟官網分析指出，他的揮空率卻令美職球隊卻步，尤其面對層級更高的投手，恐怕讓他的弱點會被放大，導致他的價碼不如預期。然而村上迅速以砲管證明自己是真貨，更在旅美第一年就進入明星賽、參戰全壘打大賽。

明星周今天展開，眾家球星聚集費城，史瓦柏表示，自己剛剛才與村上打過招呼，「他擁有驚人力量，而且懂得怎麼運用。」史瓦柏進一步提到，「他來美國之前，很多人都懷疑他能否在這裡發揮，但沒多久就證明了自己，很開心看到他入選明星賽，我也相信他的好表現還會持續下去，很期待看到他接下來的發展。」

楚奧特也對村上印象深刻，「他今年打了好幾支不可思議的全壘打，揮棒速度快到難以置信，我是我一直都在關注的選手之一。」他說村上首度參加全壘打大賽不容易，但自己認為他有奪冠機會。