MLB／史瓦柏在全壘打大賽封王？官網分析村上罕見威力預測第4

大聯盟明星賽明天將進行全壘打大賽，官網特約記者萊奇（Will Leitch）針對8名參賽好手實力排名，看好擁有地主優勢的費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）奪冠，白襪隊日本好手村上宗隆名列第4。

萊奇表示，全壘打大賽向來精彩，但可能從未像今年比賽一樣，8位球員個個極具看點，就算少了賈吉（Aaron Judge）、兩屆冠軍阿隆索（Pete Alonso）、衛冕冠軍的羅利（Cal Raleigh），這次參賽陣容依然堪稱星光熠熠、實力超群。

萊奇預測全壘打大賽冠軍得主，按照排名依序是史瓦柏、同屬費城人的哈波（Bryce Harper）、光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero）、村上、紅雀隊沃克（Jordan Walker）、皇家隊卡利安諾（Jac Caglianone）、紅襪隊康崔拉斯（Willson Contreras）、洋基隊萊斯（Ben Rice）。

史瓦柏目前32轟暫居大聯盟全壘打王，曾在2018年代表小熊隊參賽並獲得亞軍，今年將是第3次亮相，例行賽保持一貫驚人的全壘打效率，且在主場出賽；萊奇認為這是史瓦柏最有希望贏得全壘打大賽冠軍的球季，除非8年前擊敗他的哈波再次勝出，這位未來名人堂球星已無需再向世人證明什麼，但在主場球迷面前一較高下的誘惑實在難以抗拒。

村上旅美首季就參加明星賽，萊奇特別提到，他能以健康狀態投入全壘打大賽令人欣慰，日本球迷一直期待看到村上和大聯盟最頂尖強打一較高下，現在終於有機會見證這一刻，放眼整個棒界、甚至棒球史上，能像他這樣轟出超大號全壘打的球員屈指可數。

萊奇表示，儘管新人球季受到傷痛困擾，村上如今已整裝待發，「這意味我們將看到令人驚嘆的超遠全壘打，在費城夜空中劃出優美的弧線。」