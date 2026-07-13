快訊

「侏羅紀公園」山姆尼爾驟逝！曾爆罹癌享壽78歲 家屬悲痛證實死訊

22歲女大生劇烈腹痛急診「痛到以為盲腸炎」竟是每周兩次速食外送惹禍

黃仁勳愛店「花娘小館」事故！員工操作卡式爐瓦斯爆炸 燙傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／官網分析後半季情勢點名鄧愷威 可能在明星賽後立刻歸隊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鄧愷威。 美聯社
鄧愷威。 美聯社

2026世足賽

太空人隊「終結者」海德（Josh Hader）今天9局下被揮出再見安打，終場以5：6不敵遊騎兵隊，明星賽前47勝51敗在美聯西區排名第3；太空人官網指出，球隊開季慢熱，進入休兵期之前有充分理由保持樂觀，鄧愷威可能在明星賽後立即傷癒復出。

鄧愷威本季出賽23場（10場先發），戰績4勝6敗3中繼、防禦率4.36，月初因為右膝扭傷進入15天傷兵名單，前天在新人聯盟展開復健賽，先發1局未被安打、未失分，未來重返大聯盟將回到牛棚任務。

太空人在明星賽前最後6戰吞下4敗，勝率未達5成，但落後同區前兩名遊騎兵、水手隊只有3場、1.5場勝差，在外卡爭奪戰也僅落後1.5場勝差；官網指出，季初傷兵潮導致投手群遭受重創、陷入困境，如今還剩64場比賽仍能爭奪分區冠軍，無疑為後半季帶來希望，「一切都有可能！」

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）也說：「我們帶著相當有利的局面進入後半季，會利用這段時間調整，以飽滿狀態重返球場。」

官網指出，球隊前半季表現起伏不定，先發輪值陣容支離破碎，開季一度19勝30敗，全靠進攻火力支撐局面，儘管過去兩個月一直缺乏穩定性，幸好艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）挺身而出，從5月23日以來取得27勝20敗。

艾瓦瑞茲目前31轟、70分打點，暫居美聯雙冠王，打擊率3成18排名第2。

太空人一壘手沃克（Christian Walker）本來效力響尾蛇隊，2023年奪下國聯冠軍，他說：「到了季末要的只是一個機會，只要能保持在競爭行列中就行，任何球隊都可能在關鍵時刻打出火熱狀態，先拚進季後賽最重要，我在響尾蛇親眼見證。」

官網指出，球隊一度16名球員進入傷兵名單，包括4位季初先發投手，以及先發捕手、游擊手、三壘手、左外野手和明星終結者，目前仍有7名傷兵，不過兩名先發投手布蘭柯（Ronel Blanco）、衛斯奈斯基（Hayden Wesneski）預定月底重返輪值。

官網透露，球隊在交易截止日前若能爭奪季後賽門票，很可能會透過交易至少引進一名球員，外野左打是最迫切需求，布蘭柯、衛斯奈斯基回歸有望滿足先發投手需求，後援投手索沙（Bennett Sousa）、鄧愷威也可能在明星賽後立即脫離傷兵名單。

鄧愷威 MLB 大聯盟

延伸閱讀

MLB／鄧愷威傷後復健賽首戰 新人聯盟投1局無失分

MLB／羅伯茲盛讚大谷太棒了 坦言道奇離追求的目標還很遠

MLB／大谷22轟追平岡本並列第10 明星賽前8勝只落後山本1勝

MLB／明星賽休兵治療左膝傷 大谷翔平要為道奇三連霸提前準備

相關新聞

MLB／大谷第9次首局首打席開轟 美日第350轟救不了道奇遭響尾蛇橫掃

大谷翔平今天再度出現首局首打席全壘打，本季第22轟出爐，也是美日職棒通算第350轟，但響尾蛇隊頂住壓力，終場以5：3擊敗道奇隊，完成3連戰橫掃。

MiLB／潘文輝未來之星賽中繼飆速159 頸上刺青提醒「堅持」

費城人隊台灣投手潘文輝頸上的刺青Persevere是經歷漫長復健的提醒，今天在MLB未來之星明星賽登板，中繼0.1局挨轟...

MLB／山本搭乘包機飛往費城 大谷治療膝蓋準備迎戰洋基

大聯盟前半季賽事結束，將於15日在費城人隊主場進行明星賽，道奇隊今天對響尾蛇隊賽後，5名球員搭乘包機飛往費城，但大谷翔平因為左膝發炎缺席，總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實他會利用這段時間治療膝蓋。

MLB／大谷22轟追平岡本並列第10 明星賽前8勝只落後山本1勝

大聯盟明星賽後天將在費城人隊主場舉行，各隊暫時獲得休兵機會，目前共有25名打者達到20轟，道奇隊大谷翔平今天對響尾蛇隊之戰首局首打席全壘打，本季22轟追平藍鳥隊岡本和真，在大聯盟排名並列第10，最近復出的白襪隊村上宗隆也達20轟。

MLB／明星賽能投卻無意登板因不是先發？洋基斯萊特勒：完全無關

大聯盟明星賽後天登場，美聯明星隊今天同日確定由藍鳥隊希斯（Dylan Cease）擔任先發投手、洋基隊斯萊特勒（Cam Schlittler）表態「計畫不登板」，由於時間點巧妙，引起好奇斯萊特勒作此決定是否因為自己不是先發投手？他對此回應：「完全沒有關係。」

MLB／羅伯茲盛讚大谷太棒了 坦言道奇離追求的目標還很遠

大聯盟明星賽前最後一戰，大谷翔平今天在道奇球場出現兩支長打，包括本季第9支首局首打席全壘打，但道奇隊守備兩次失誤都送分，終場以3：5不敵響尾蛇隊，主場3連戰遭清盤，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後盛讚大谷打擊，也批評球隊表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。