MLB／官網分析後半季情勢點名鄧愷威 可能在明星賽後立刻歸隊

太空人隊「終結者」海德（Josh Hader）今天9局下被揮出再見安打，終場以5：6不敵遊騎兵隊，明星賽前47勝51敗在美聯西區排名第3；太空人官網指出，球隊開季慢熱，進入休兵期之前有充分理由保持樂觀，鄧愷威可能在明星賽後立即傷癒復出。

鄧愷威本季出賽23場（10場先發），戰績4勝6敗3中繼、防禦率4.36，月初因為右膝扭傷進入15天傷兵名單，前天在新人聯盟展開復健賽，先發1局未被安打、未失分，未來重返大聯盟將回到牛棚任務。

太空人在明星賽前最後6戰吞下4敗，勝率未達5成，但落後同區前兩名遊騎兵、水手隊只有3場、1.5場勝差，在外卡爭奪戰也僅落後1.5場勝差；官網指出，季初傷兵潮導致投手群遭受重創、陷入困境，如今還剩64場比賽仍能爭奪分區冠軍，無疑為後半季帶來希望，「一切都有可能！」

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）也說：「我們帶著相當有利的局面進入後半季，會利用這段時間調整，以飽滿狀態重返球場。」

官網指出，球隊前半季表現起伏不定，先發輪值陣容支離破碎，開季一度19勝30敗，全靠進攻火力支撐局面，儘管過去兩個月一直缺乏穩定性，幸好艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）挺身而出，從5月23日以來取得27勝20敗。

艾瓦瑞茲目前31轟、70分打點，暫居美聯雙冠王，打擊率3成18排名第2。

太空人一壘手沃克（Christian Walker）本來效力響尾蛇隊，2023年奪下國聯冠軍，他說：「到了季末要的只是一個機會，只要能保持在競爭行列中就行，任何球隊都可能在關鍵時刻打出火熱狀態，先拚進季後賽最重要，我在響尾蛇親眼見證。」

官網指出，球隊一度16名球員進入傷兵名單，包括4位季初先發投手，以及先發捕手、游擊手、三壘手、左外野手和明星終結者，目前仍有7名傷兵，不過兩名先發投手布蘭柯（Ronel Blanco）、衛斯奈斯基（Hayden Wesneski）預定月底重返輪值。

官網透露，球隊在交易截止日前若能爭奪季後賽門票，很可能會透過交易至少引進一名球員，外野左打是最迫切需求，布蘭柯、衛斯奈斯基回歸有望滿足先發投手需求，後援投手索沙（Bennett Sousa）、鄧愷威也可能在明星賽後立即脫離傷兵名單。