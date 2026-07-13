MLB／明星賽休兵治療左膝傷 大谷翔平要為道奇三連霸提前準備

MLB賽季在明星賽前短暫休兵，洛杉磯道奇力拚世界大賽3連霸之際，也希望利用這段時間協助日籍二刀流球星大谷翔平處理長期困擾他的膝蓋傷勢。

法新社報導，大聯盟進入明星賽休兵期前，道奇今天雖以3比5不敵亞利桑那響尾蛇，本季仍以61勝36敗保有全聯盟最佳戰績，分區領先排名第2的響尾蛇達11.5場勝差。

大谷今天首局首打席就轟出全壘打，但飽受膝傷所苦的他將缺席明星賽。大谷預計接受左膝注射治療及抽除積水，並趁著休兵期休養4天。道奇17日將在客場對陣紐約洋基。

大谷表示：「膝蓋有時會發炎，有時又好些。」他認為，膝蓋問題可能與自己投球動作有關。

他說：「就膝蓋而言，我認為比較像是投球機制造成的問題，這也是我需要改善的地方。」

大谷本季有望拿下生涯第5座年度最有價值球員（MVP），也是連續第4年獲此殊榮以及連續第3年榮膺國家聯盟MVP。他2023年效力洛杉磯天使最後一個球季時，摘下美國聯盟MVP。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「他一直把膝蓋狀況控制得很好，如果有機會提前處理、把積液抽掉，我們就打算這麼做。」

大谷本季打擊率2成93，累計22支全壘打、58分打點；投球方面則繳出1.79的防禦率，送出95次三振，戰績8勝2敗。

道奇2024年擊敗洋基奪下世界大賽冠軍，去年又氣走多倫多藍鳥再度封王。

若今年再奪冠，道奇將成為國聯史上首支完成世界大賽3連霸的球隊，也是自洋基1998年至2000年完成3連霸以來，大聯盟首支締造此紀錄的球隊。