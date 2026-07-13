MLB／大谷翔平不在 山本由伸搭明星賽包機與帕赫斯貼緊緊

大聯盟明星周明天登場，道奇隊今天賽後5位選手踏上飛往費城的包機，儘管大谷翔平缺陣，不影響山本由伸興致，球團公開的照片中，他緊貼帕赫斯（Andy Pages），一下倒在他的肩上，一下直接雙手環抱，讓日本球迷看了直呼太可愛。

道奇今天賽後由總教練羅伯茲（Dave Roberts）領軍，帶著山本由伸、帕赫斯、羅布洛斯基（Justin Wrobleski）、弗里曼（ Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）一起前往費城。大谷雖也入選明星賽，但因治療左膝留在洛杉磯，不會缺席本屆明星賽。

道奇官方社群分享6人搭機照片，山本由伸穿著Chrome Hearts品牌私服，與帕赫斯的合照尤其吸睛，影片中可見他倒在帕赫斯肩上、抱在一起拍照，日本球迷留言：「由伸怎麼這麼討人喜歡」、「帕赫斯那傲嬌的表情太有趣了」。

道奇隊入選明星的選手搭機飛往費城，山本由伸穿著Chrome Hearts品牌私服。圖／取自道奇官方IG

道奇隊入選明星的選手搭機飛往費城，山本由伸與帕赫斯合照。圖／取自道奇官方IG