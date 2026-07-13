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MiLB／潘文輝未來之星賽中繼飆速159 頸上刺青提醒「堅持」

中央社／ 台北13日電
潘文輝未來之星賽中繼0.1局挨轟、飆速159公里。 法新社
潘文輝未來之星賽中繼0.1局挨轟、飆速159公里。 法新社

2026世足賽

費城人隊台灣投手潘文輝頸上的刺青「Persevere」是經歷漫長復健的提醒，今天在MLB未來之星明星賽登板，中繼0.1局挨轟、飆速159公里，首度踏上費城主場，他也直呼興奮。

23歲投手潘文輝入選美國職棒大聯盟（MLB）未來之星明星賽，為史上第15名入選的台灣球員。潘文輝今年目前為止本季最高層級上到小聯盟2A，在2A總計8場後援登板，投8局失掉3分責失分，有1中繼、1救援成功，防禦率3.38。

大聯盟未來之星明星賽今天在費城人隊主場市民銀行球場（Citizens Bank Park）舉行，國聯和美聯未來之星隊前5局打完，美聯隊2比1領先，6局上2人出局後，國聯隊換上潘文輝中繼登板。

潘文輝面對首名打者詹金斯（Walker Jenkins）投出四壞保送，接著被佛勒威靈（Nathan Flewelling）敲出兩分砲，及時回穩，三振奈恩斯（Xavier Neyens），完成投球任務；總計投0.1局挨轟，失掉2分責失分，國聯終場以1比6吞敗，潘文輝無關勝敗。

美媒報導寫到潘文輝在MLB未來之星賽登板，特別描述潘文輝的頸上有Persevere（堅持不懈）的刺青字樣，潘文輝表示，經歷多次手術，包括手肘韌帶置換手術（Tommy John），漫長的復健過程中，透過這個刺青不斷提醒自己目標是什麼。

首度踏上費城人隊主場市民銀行球場，潘文輝表示，很興奮，雖然結果不如預期完美，但很開心有機會來到這裡。

MLB 潘文輝 費城

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