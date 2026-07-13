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MLB／一個月內兩支首打席場內全壘打 落磯快腿創近百年罕見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
落磯核彈頭麥卡錫一個月內敲兩支首打席場內全壘打，創下近百年罕見記錄。 美聯社
落磯核彈頭麥卡錫一個月內敲兩支首打席場內全壘打，創下近百年罕見記錄。 美聯社

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落磯今天在客場對上巨人，雖然最終僅得1分以1：3落敗，但這1分卻是打者麥卡錫（Jake McCarthy）創下近百年罕見記錄的首打席場內全壘打。

麥卡錫這一球發生在1局上，作為開路先鋒首打席他就「不想等了」，面對巨人先發麥克唐納（Trevor McDonald），第二球就直接相中一顆好球帶內側的四縫線速球，並撈出飛行距離387英呎（約118公尺）的右外野長打。

不過麥卡錫顯然不安於內野安打，用自己的快腿奮力奔跑，最終硬是在捕手接到小白球前滑進本壘，製造場內全壘打。這也是他本季第2發首打席場內全壘打，上一支則是美國時間6月20日，面對海盜王牌史肯斯（Paul Skenes）擊出。

麥卡錫在一個月不到的時間連續擊出兩次首打席場內全壘打，不僅進帳生涯新高的單季第10轟，更創下大聯盟97年來首見紀錄，而上一位達成單季兩支以上首打席場內全壘打的要追溯至1929年的上古神獸勞許（Edd Roush）。

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