MLB／大谷22轟追平岡本並列第10 明星賽前8勝只落後山本1勝

大聯盟明星賽後天將在費城人隊主場舉行，各隊暫時獲得休兵機會，目前共有25名打者達到20轟，道奇隊大谷翔平今天對響尾蛇隊之戰首局首打席全壘打，本季22轟追平藍鳥隊岡本和真，在大聯盟排名並列第10，最近復出的白襪隊村上宗隆也達20轟。

費城人史瓦柏（Kyle Schwarber）目前32轟是大聯盟全壘打王，太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）31轟居次，洋基隊萊斯（Ben Rice）暫居第3；單看聯盟排名，大谷在國聯和紅雀隊沃克（Jordan Walker）並列第5，岡本在美聯排名6，村上並列第10。

村上大聯盟生涯首季砲火凶猛，一度在大聯盟排名第1，開季前58戰就達20轟，5月底因腿傷進入傷兵名單，7月11日對運動家隊之戰回歸，最近3場比賽合計11次打數只有1支安打，攻下1分打點，吞下7次三振，打擊狀況仍待調整。

大谷翔平明星賽前累積8勝。 路透社

投手表現部分，釀酒人隊後援投手艾許比（Aaron Ashby）投55.2局拿到12勝，暫居大聯盟勝投王，紅人隊伯恩斯（Chase Burns）、費城人強投桑契斯（Cristopher Sanchez）、紅襪隊格雷（Sonny Gray）11勝並列第2，目前共有11人達到10勝紀錄。

道奇山本由伸9勝是亞洲投手最多，大谷、洛磯隊菅野智之都是8勝，太空人今井達也、小熊隊今永昇太各有5勝。