MLB／佐佐木麟太郎第8輪上榜不糾結輪次 去馬林魚、軟銀或升學再想想

就讀美國史丹佛大學的一壘手佐佐木麟太郎，今天在大聯盟選秀由馬林魚隊第八輪挑選，所屬經紀公司代表木下博之表示，輪次並非重點，佐佐木接下來會判斷哪條路對自己的成長會最有利，將在7月底前決定與馬林簽約、與軟銀隊簽約，或是繼續念大學。

佐佐木麟太郎在日本花卷東高校時期累積140轟，被視為怪物高中生，畢業後赴美念書，今年在大二賽季以打擊率0.262敲54安、16轟、47分打點。

昨天大聯盟選秀登場，首日的第一到四輪都未出現他的名字，直到今天在第八輪、總順位第235由馬林魚選中。

佐佐木今天在花卷市觀看選秀直播，經紀公司透露，佐佐木聽到自己名字時露出了笑容，有種鬆了一口氣的感覺。對於下一步，他本人尚未做出決定，接下來需要坐下來好好討論，「他對於順位並沒有太在意，會以正面態度接受這個結果。」

佐佐木去年在日職選秀獲得軟銀、橫濱同時第一指名，由軟銀抽中交涉權，加盟軟銀也是選項之一。經紀公司表示，佐佐木將會根據哪條路最能讓自己成長做出決定。