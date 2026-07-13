MLB／羅伯茲盛讚大谷太棒了 坦言道奇離追求的目標還很遠

大聯盟明星賽前最後一戰，大谷翔平今天在道奇球場出現兩支長打，包括本季第9支首局首打席全壘打，但道奇隊守備兩次失誤都送分，終場以3：5不敵響尾蛇隊，主場3連戰遭清盤，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後盛讚大谷打擊，也批評球隊表現。

大谷今天開賽第1球砲轟響尾蛇菜鳥投手布拉特（Mitch Bratt），攻下全場第1分，3局下再度對決又揮出二壘打，再靠艾德曼（Tommy Edman）安打護送得分，道奇打到4局結束仍以3：0領先。

但道奇中外野手帕赫斯（Andy Pages）、三壘手孟西（Max Muncy）分別在5、6局上出現守備失誤，響尾蛇在這兩個半局攻下4分逆轉戰局，近9年首次在客場系列賽橫掃道奇。

大谷本季第22轟出爐、美日職棒通算350轟，前半季打擊率2成93、全壘打22支、打點58分，登板先發14場投出8勝2敗、防禦率1.79；羅伯茲賽後談到大谷表現，他說：「首局開轟真是太棒了，加上第2個打席二壘打，今天揮棒非常有力，打擊狀態極佳。」

響尾蛇目前49勝47敗在國聯西區排名第2，落後道奇達11.5場勝差，外卡暫居第6，離排名第3的馬林魚隊2.5場勝差；羅伯茲說：「響尾蛇表現較好、更渴望勝利，這是不爭的事實，雖然每場比賽都很重要，但我們近況不佳，這3場比賽充分展現面對一支為晉級而戰的球隊的後果。」

道奇前半季61勝36敗仍是大聯盟龍頭，除了羅伯茲在明星賽領軍國聯，以及入選的球員，其他人都可獲得4天休兵，18日起作客紐約對洋基隊展開3連戰。

羅伯茲說：「休兵期將是調整身心狀態的好機會，我對目前高勝率（6成29）感到自豪，但離追求的目標還很遠，希望每個人都能利用這段時間好好調整，以最佳狀態回歸。」