快訊

簡立峰專欄／AI變成戰略物資 Anthropic禁令掀地緣角力

11號颱風海神生成 最新路徑、影響出爐

曼谷酒吧惡火釀27死63傷！店門狂噴火舌畫面曝 多人逃廁所反成死亡陷阱

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／明星賽能投卻無意登板因不是先發？洋基斯萊特勒：完全無關

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊斯萊特勒。 路透社
洋基隊斯萊特勒。 路透社

2026世足賽

大聯盟明星賽後天登場，美聯明星隊今天同日確定由藍鳥隊希斯（Dylan Cease）擔任先發投手、洋基隊斯萊特勒（Cam Schlittler）表態「計畫不登板」，由於時間點巧妙，引起好奇斯萊特勒作此決定是否因為自己不是先發投手？他對此回應：「完全沒有關係。」

藍鳥去年稱霸美聯，今年美聯明星隊由藍鳥主帥史奈德（John Schneider）執掌兵符，他在昨晚已通知大聯盟辦公室，今天正式在休息室內公布，由自家希斯接下明星隊先發投手榮銜。

洋基陣營同日先是公布斯萊特勒將不會出席明星賽，總教練布恩（Aaron Boone）賽後改口此事仍有討論空間，斯萊特勒仍會出席明星賽，只是傾向不投。

斯萊特勒解釋，自己不希望在非習慣的休息天數下上場，「我不想處於讓球隊不利的風險，如果無法好好恢復後上場投球，對任何人都沒有好處。」他也強調：「但我還是在名單上，如果真的需要我，我會投，所以接下來一、兩天我會再與他們討論。」

斯萊特勒握有美聯領先的防禦率2.05，取得9勝、投118.2局，也都優於希斯的6勝、98.1局；希斯則是148次三振居首，在fWAR、xERA、FIP、xFIP等進階數據都勝過斯萊特勒。

藍鳥隊希斯。 路透社
藍鳥隊希斯。 路透社

由於斯萊特勒表態不投的時間點，正好在史奈德公布由希斯先發之後，因此被追問這項決定是否與自己不是先發投手有關？斯萊特勒表示，「我是後來才知道這件事。」他說今天到球場後就與布恩討論此事，提出自己的想法，「我想他本來應該是覺得我會想投，但我是傾向能不要就不要，還是要恭喜希斯，他有很棒的一年，這是他應得的。」

史奈德則是給予更直接的回覆，「如果斯萊特勒有要投，我的決定還是希斯，這是經過審慎考慮後所做的決定。」他表示，「一名選手的三振數領先全聯盟，還擁有如此出色的球威，他就是美聯最好的代表投手之一。」

洋基 明星賽 藍鳥

延伸閱讀

MLB／拒當備胎的備胎 費城人惠勒拒絕遞補明星賽：大聯盟先不尊重我

MLB／創史上最差紀錄、被抹黑不想守二壘 沃爾普澄清：我連當捕手都願意

MLB／為何點頭參戰全壘打大賽？村上宗隆：大聯盟都邀請了就去吧！

MLB／左膝傷勢時好時壞 大谷坦言：最近都是硬撐著比賽

相關新聞

MLB／大谷第9次首局首打席開轟 美日第350轟救不了道奇遭響尾蛇橫掃

大谷翔平今天再度出現首局首打席全壘打，本季第22轟出爐，也是美日職棒通算第350轟，但響尾蛇隊頂住壓力，終場以5：3擊敗道奇隊，完成3連戰橫掃。

MLB／明星賽能投卻無意登板因不是先發？洋基斯萊特勒：完全無關

大聯盟明星賽後天登場，美聯明星隊今天同日確定由藍鳥隊希斯（Dylan Cease）擔任先發投手、洋基隊斯萊特勒（Cam Schlittler）表態「計畫不登板」，由於時間點巧妙，引起好奇斯萊特勒作此決定是否因為自己不是先發投手？他對此回應：「完全沒有關係。」

MLB／羅伯茲盛讚大谷太棒了 坦言道奇離追求的目標還很遠

大聯盟明星賽前最後一戰，大谷翔平今天在道奇球場出現兩支長打，包括本季第9支首局首打席全壘打，但道奇隊守備兩次失誤都送分，終場以3：5不敵響尾蛇隊，主場3連戰遭清盤，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後盛讚大谷打擊，也批評球隊表現。

MLB／鄭宗哲代跑跑回追平分 紅襪9連勝全數都是客場寫隊史第二例

紅襪隊今天打到延長10局以3：2擊敗大都會隊，推進9連勝，且這9場全數都是客場，寫下隊史第二次。台灣好手鄭宗哲在第9局以代跑上場，跑回追平分，而紅襪在他升上大聯盟後的15場比賽拿下13勝2敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。