MLB／明星賽能投卻無意登板因不是先發？洋基斯萊特勒：完全無關

大聯盟明星賽後天登場，美聯明星隊今天同日確定由藍鳥隊希斯（Dylan Cease）擔任先發投手、洋基隊斯萊特勒（Cam Schlittler）表態「計畫不登板」，由於時間點巧妙，引起好奇斯萊特勒作此決定是否因為自己不是先發投手？他對此回應：「完全沒有關係。」

藍鳥去年稱霸美聯，今年美聯明星隊由藍鳥主帥史奈德（John Schneider）執掌兵符，他在昨晚已通知大聯盟辦公室，今天正式在休息室內公布，由自家希斯接下明星隊先發投手榮銜。

洋基陣營同日先是公布斯萊特勒將不會出席明星賽，總教練布恩（Aaron Boone）賽後改口此事仍有討論空間，斯萊特勒仍會出席明星賽，只是傾向不投。

斯萊特勒解釋，自己不希望在非習慣的休息天數下上場，「我不想處於讓球隊不利的風險，如果無法好好恢復後上場投球，對任何人都沒有好處。」他也強調：「但我還是在名單上，如果真的需要我，我會投，所以接下來一、兩天我會再與他們討論。」

斯萊特勒握有美聯領先的防禦率2.05，取得9勝、投118.2局，也都優於希斯的6勝、98.1局；希斯則是148次三振居首，在fWAR、xERA、FIP、xFIP等進階數據都勝過斯萊特勒。

藍鳥隊希斯。 路透社

由於斯萊特勒表態不投的時間點，正好在史奈德公布由希斯先發之後，因此被追問這項決定是否與自己不是先發投手有關？斯萊特勒表示，「我是後來才知道這件事。」他說今天到球場後就與布恩討論此事，提出自己的想法，「我想他本來應該是覺得我會想投，但我是傾向能不要就不要，還是要恭喜希斯，他有很棒的一年，這是他應得的。」

史奈德則是給予更直接的回覆，「如果斯萊特勒有要投，我的決定還是希斯，這是經過審慎考慮後所做的決定。」他表示，「一名選手的三振數領先全聯盟，還擁有如此出色的球威，他就是美聯最好的代表投手之一。」