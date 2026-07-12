MiLB／張弘稜高A投6局挨轟失1分 優質先發無關勝敗

旅美匹茲堡海盜隊24歲投手張弘稜今天在高階1A出賽，投出本季單場最長局數6局，唯一失分是被敲陽春砲、為優質先發，海盜延長賽以7比12不敵波士頓紅襪隊、張弘稜無關勝敗。

美國職棒小聯盟高階1A賽事，海盜隊今天由台灣投手張弘稜擔任先發，張弘稜1局上雖投出保送、因暴投讓跑者站上二壘，但穩守不失分。

張弘稜2局上1人出局後，連續投出2次四壞保送，及時回穩，連續製造2個飛球出局、沒有失分，3局上被首名打者阿茲卡（Enddy Azocar）敲出陽春砲，接著連抓3個出局數、沒有擴大失分危機。

4局上張弘稜投出3上3下，5局上被首名打者敲出安打，但沒讓對手延續攻勢，6局上再投出3上3下，6局投完球隊4比1領先時退場。

海盜隊牛棚失守，兩隊9局打完7比7僵持不下，鏖戰至延長賽11局，紅襪隊11局上攻下5分，海盜隊下半局沒能追回分數吞敗。

張弘稜今天總計用86球投6局、為個人本季最長投球局數，僅被敲出2支安打，包括1發全壘打，投出3次四壞保送、1次三振，失掉1分責失分，優質先發、無關勝敗，賽後防禦率8.30。