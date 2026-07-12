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MLB／釀酒人火球男手臂疲勞 明與史肯斯的「強投對決」喊卡

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
釀酒人隊火球男米蕭洛斯基因傷跳過先發，也將缺席明星賽。 路透
釀酒人隊火球男米蕭洛斯基因傷跳過先發，也將缺席明星賽。 路透

2026世足賽

大聯盟明星賽前哨戰，原本明天有望上演釀酒人隊火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）與海盜王牌史肯斯（Paul Skenes）的強投對決，但米蕭洛斯基如今因手臂疲勞，跳過這次先發，也將缺席明星賽。

米蕭洛斯基今年四縫線速球在大聯盟平均球速達100.5英里（約161.7公里），是大聯盟先發投手最速，本季已有670顆球速飆破100英里（約160.9公里）也是全大聯盟最多。

釀酒人明天要在匹茲堡和海盜隊進行明星賽前最後一戰，原本雙方排出的先發投手備受關注，由同為24歲的米蕭洛斯基本季首度對上史肯斯，被形容是「堪比賽揚獎得主的對決」，但好戲今天宣告破局。

米蕭洛斯基因手臂疲勞，明天先發取消，他提到，自己的狀況不需要進入傷兵名單，會讓自己在明星賽後準備好重新登板，「錯過先發和明星賽，對我來說都很令人失望，但我知道在這狀況下，這麼做對我來說是正確的，因為我的手臂有點疲勞。」 

米蕭洛斯基、史肯斯曾在去年6月26日於密爾瓦基先發對決，吸引破4萬名球迷進場，大聯盟官網報導形容，當時的氛圍就好像開幕戰或是季後賽。當時那一戰僅是新秀米蕭洛斯基大聯盟第3場先發，對上的史肯斯則是前一年的國聯新人王。

該場對決，米蕭洛斯基繳出5局無失分表現，送出8次三振，拿下3連勝；史肯斯則是僅投4局失4分吞敗，最終由釀酒人隊以4：2勝出。

相隔一年後，兩人原有望再次交鋒，但這場精彩好戲因米蕭洛斯基手臂不適喊卡，對此他提到：「就算我面對到的是路人，我也會因為不能投球而失望，所以跟對到的是誰沒有關係。」釀酒人明天也改由左投加塞（Robert Gasser）登板對戰史肯斯。

史肯斯 釀酒人 米蕭洛斯基

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