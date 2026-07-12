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MLB／初次造訪芝加哥就愛上 UCLA游擊手喬洛斯基成白襪選秀狀元

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
來自UCLA的21歲明星游擊手喬洛斯基，成為選秀狀元。 美聯社
來自UCLA的21歲明星游擊手喬洛斯基，成為選秀狀元。 美聯社

2026世足賽

2026年MLB選秀狀元開獎，白襪隊隊史第3次握有狀元籤，今天選進來自UCLA的21歲明星游擊手喬洛斯基（Roch Cholowsky），雙方預計將簽下一份破紀錄的合約。

白襪去年在冬季會議上，由球隊前一位選秀狀元、1977年選進的名人堂球星貝恩斯（Harold Baines）代表抽籤，也成功獲得今年選秀狀元籤。白襪最終在喬洛斯基和來自德州高中的游擊手愛默生（Grady Emerson）中做出抉擇。

喬洛斯基身高約188公分、體重約92公斤，擁有出色的守備能力和臂力，今年球季繳出打擊率3成20、上壘率4成52、長打率6成36的成績，敲出21支全壘打、60 分打點。去年大二球季則繳出.353／.480／.710的打擊三圍，有23轟、74打點表現。

喬洛斯基上個月曾首度造訪芝加哥待了3天，見證白襪登上美聯中區龍頭，也看了白襪對勇士的比賽，那場比賽由新秀外野手蒙哥馬利（Braden Montgomery）在大聯盟初登場就敲出再見全壘打，讓他留下深刻印象。

喬洛斯基回到飯店後還在芝加哥散步到半夜，感受這座城市，並且愛上這座城市，「隔天一離開，我就打電給經紀人，告訴他這是我想要來的地方，希望他無論如何都讓這件事成真，我知道這是我想要待的地方，希望你們可以有跟我一樣的感覺。」

白襪總經理蓋茲（Chris Getz）表示：「我們有些人在認識喬洛斯基之後，都認為他就是我們要的人，甚至不用看他比賽，他的人格特質真的令人印象深刻，而你看了他棒球生涯的表現，包括在UCLA或是在大學之前，我們從他高中時就對他有興趣，他對隊友、球隊帶來的影響力，也是我們決定用狀元籤選他的原因。」

白襪 UCLA 芝加哥

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