MLB／道奇25歲新星入選明星賽直言「超興奮」 山本由伸連兩年無緣參賽

大聯盟今天宣布道奇25歲左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）將遞補紅人榜眼伯恩斯（Chase Burns），進入全明星賽，不過本季保持超強宰制力的山本由伸卻無法出賽。

羅布勒斯基2021年被道奇選中，2024年迎來首次亮相，本季他迎來大爆發，出賽16場中有15場先發，主投100.1局送出73K，防禦率是優秀的2.69，並且拿下全隊最高10勝，然而在先前的全明星賽名單中，這位年輕新星卻落選，也讓他在當時坦言很沮喪。

隨著紅人伯恩斯無法出賽，羅布勒斯基順利成為繼大谷翔平、山本由伸、弗里曼（Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）與帕赫斯（Andy Pages）後道奇本季第6位入選明星賽的球員。在確定入選後他也感到很開心，「當時落選很難過，但現在知道自己成功了很興奮、心情超複雜。 」

不過道奇王牌確定無法放行，主帥羅伯茲（Dave Roberts）宣布今天掛帥先發的山本由伸因為輪值關係無法充分休息，所以明星賽連續兩年確定無法登板，這也讓羅布勒斯基成為球隊唯一一位純投手出席明星賽，但山本由伸仍預計參加明星賽紅毯秀等周邊活動。