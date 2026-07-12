MLB／鄭宗哲選保送推進連4場上壘 唯一打數滿壘吞K

紅襪隊今天以4：0擊敗大都會隊，推進8連勝，台灣好手鄭宗哲先發出賽，1打數沒有安打、靠1次保送上壘，中斷連3場敲安，但推進連4場上壘。

大都會此役由右投培洛塔（Freddy Peralta）先發，鄭宗哲擔任第九棒、游擊手，首打席在第二局兩出局、滿壘時面對93.9哩偏高直球揮空遭到三振，讓紅襪攻勢空手而歸。

紅襪第四局靠蒙納史泰瑞歐（Andruw Monasterio）兩分砲先馳得點，鄭宗哲第五局擔任首位打者，選到保送上壘，紅襪後續由拉菲拉（Ceddanne Rafaela）敲二壘打、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）保送，出現一出局、滿壘機會，德賓（Caleb Durbin）遭到三振、吉田正尚擊出一壘方向滾地球出局，再次中「滿壘計」。

蒙納史泰瑞歐第六局三壘打開路，接下來兩棒杜朗（Jarren Duran）、納瓦耶茲（Carlos Narváez）都0推進，紅襪希望擴大領先，換上岡薩雷茲（Romy Gonzalez）代打鄭宗哲的棒次，結果吞下三振。

紅襪直到八局上靠吉田正尚兩分砲再添分數，擴大為4：0領先，投手群由5人接力完封大都會，延續這波連勝之旅。