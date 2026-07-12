MLB／李灝宇對費城人強投敲雙安 老虎10安只拿2分中斷6連勝

李灝宇面對費城人隊強投桑契斯（Cristopher Sánchez）有強勢表現，今天貢獻雙安，但所屬的老虎隊全場10安打只進帳2分，終場以2：4不敵費城人，結束6連勝。

費城人此役由已連3季取得10勝的左投桑契斯先發，他在去年國聯塞揚票選排名第二，僅次於最終得主海盜隊史肯斯（Paul Skenes），得票數還勝過道奇隊山本由伸。

李灝宇擔任第七棒、二壘手，首打席擊出左外野平飛球出局，第二打席揮出內野滾地球，三壘手波姆（Alec Bohm）接球傳一壘，裁判判決出局，李灝宇當下急得連跳3下、手比向示意教練團挑戰，經由重播輔助判決認證李灝宇的腳明顯更早一步上壘，改判內野安打。

第七局老虎首位打者瓦倫西亞（Eduardo Valencia）安打開路，李灝宇跟進敲安，擊球初速107.2哩打穿中間防線，單場第2安出爐，但老虎的攻勢因三振、雙殺光速破滅。

桑契斯先發7局被敲10安打，但僅失2分，先是五局下遭瓦倫西亞陽春砲狙擊，第八局保送維特林（Matt Vierling）、麥克尼格（Kevin McGonigle）敲安後退場，老虎該局雖出現無人出局、滿壘嗆司，但最終只拿下1分。

李灝宇在第九局的打席換上奇斯（Colt Keith）代打，李灝宇此役以3打數敲2安打作收，賽後打擊率0.255。