MLB／奇森姆轟逆轉2分砲超囂張甩棒 洋基教頭：能扛球隊前進

洋基隊今天客場與國民隊交手，明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）9局上轟出逆轉2分砲，幫助洋基終場以5：3拿下勝利，洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後稱讚奇森姆的領導力。

洋基「白飯哥」萊斯（Ben Rice）首局就敲全壘打，本季第29轟出爐。國民3下追回1分，洋基多明奎茲（Jasson Domínguez）4上陽春砲再度超前。7局下國民魯伊斯（Keibert Ruiz）和伍德（James Wood）背靠背全壘打，反倒以3：2領先。

9局上多明奎茲敲安上壘，奇森姆接著一棒將球掃出右外野大牆。他先是在原地目送球出去，在囂張地甩棒，將洋基的氣勢徹底點燃，隨後捕手威爾斯（Austin Wells）再補上陽春砲，添加保險分，終場以5：3贏球。

奇森姆賽後受訪時談到確信步，「我當時只是想等自己要的球，結果真的等到了，也確實打得很好。我覺得自己最近把很多球都打得很強勁，只是沒得到想要的結果。現在終於打出一支，感覺很好。老實說，我本來以為沒打好，以為又打得太高，很開心那顆球最後就這樣一路飛出去。」

洋基昨天狂攻12分，今天又敲4發全壘打，奇森姆透露，自從昨天賽前打者會議中，他在全隊面前發言後，休息室氣氛就變好了，「其實昨天比賽開始前，我就感受到那種氣氛了，我們凝聚在一起，告訴彼此，我們必須一起做到。」

洋基總教練布恩也盛讚奇森姆的領袖氣質，「當他打出狀態時，他就是能用很多方式改變比賽的人，甚至能在某些時刻扛著球隊前進，很高興看到他在關鍵時刻，揮出這麼重要的一棒。」