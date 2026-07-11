MLB／左膝傷勢時好時壞 大谷坦言：這幾周都是硬撐著比賽

大谷翔平因左膝傷勢問題，不僅移除今天的先發投球計畫，也退出今年明星賽，今天道奇隊以3：9不敵響尾蛇隊賽後，大谷出面受訪連連表達歉意，抱歉為今天牛棚投手帶來負擔，也向投票給自己的球迷致歉。

大谷坦言，這幾周一直都是一邊忍著不適、一邊比賽，尤其在投球時的負荷會更大，「因為會不自覺去保護膝蓋，反而讓其他部位承受更大負擔。」團隊在這段時間持續討論，看看膝蓋到明星賽前可以恢復到什麼程度，但每天的感覺都不太一樣，傷勢狀況時好時壞。

大谷透露，自己是在昨天與教練團討論，最終決定取消今天的先發計畫，雖然並非完全不能投的狀態，「但大家都認為如果不是沒有疑慮的狀況，還是休息比較好，結果給牛棚帶來更大負擔，真的很抱歉。」

今年明星賽也確定少了最大咖球星，大谷表示，「對投票給我的球迷真的很不好意思，球迷因為想看到我，所以投票給我，最終卻不得不辭退，心裡真的很過意不去。」