聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／左膝傷勢時好時壞 大谷坦言：這幾周都是硬撐著比賽
大谷翔平因左膝傷勢問題，不僅移除今天的先發投球計畫，也退出今年明星賽，今天道奇隊以3：9不敵響尾蛇隊賽後，大谷出面受訪連連表達歉意，抱歉為今天牛棚投手帶來負擔，也向投票給自己的球迷致歉。
大谷坦言，這幾周一直都是一邊忍著不適、一邊比賽，尤其在投球時的負荷會更大，「因為會不自覺去保護膝蓋，反而讓其他部位承受更大負擔。」團隊在這段時間持續討論，看看膝蓋到明星賽前可以恢復到什麼程度，但每天的感覺都不太一樣，傷勢狀況時好時壞。
大谷透露，自己是在昨天與教練團討論，最終決定取消今天的先發計畫，雖然並非完全不能投的狀態，「但大家都認為如果不是沒有疑慮的狀況，還是休息比較好，結果給牛棚帶來更大負擔，真的很抱歉。」
今年明星賽也確定少了最大咖球星，大谷表示，「對投票給我的球迷真的很不好意思，球迷因為想看到我，所以投票給我，最終卻不得不辭退，心裡真的很過意不去。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。