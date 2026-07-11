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MiLB／3A台灣內戰！費爾柴德單場雙響還砲轟中華隊隊友

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MiLB／3A台灣內戰！費爾柴德單場雙響還砲轟中華隊隊友

中央社／ 台北11日電
費爾柴德升上水手3A後單場雙響砲，對莊陳仲敖2度對決各有三振與全壘打。聯合報系資料照
費爾柴德升上水手3A後單場雙響砲，對莊陳仲敖2度對決各有三振與全壘打。聯合報系資料照

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台美混血好手「費仔」費爾柴德轉戰美職西雅圖水手隊，今天在小聯盟3A出賽，與運動家隊台灣投手莊陳仲敖投打對決敲1轟也吞下1K。費爾柴德今天單場雙響砲都是陽春砲、手感火燙。

30歲野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）7日確定與水手隊簽約、延續美職生涯，8日先到新人聯盟出賽，首戰就敲出3分砲，在新人聯盟打2場後今天升上小聯盟3A，擔任水手隊先發第7棒、守中外野。

運動家隊3A今天派出台灣投手莊陳仲敖先發，莊陳仲敖與費爾柴德今年初都有代表台灣打世界棒球經典賽（WBC），今天在小聯盟3A投打對決。

兩人2局上首度對決，費爾柴德被莊陳仲敖變速球三振，4局上1人出局後再度投打對決，費爾柴德將莊陳仲敖146公里的四縫線速球敲出牆、形成陽春砲。

費爾柴德6局上面對運動家隊中繼投手尤恩格（Hayden Juenger）敲出個人單場第2轟，陽春砲幫助球隊拉大領先差距，7局上遭觸身球保送，9局上敲出中外野方向平飛球出局；今天總計4打數敲出2轟、貢獻2分打點。

莊陳仲敖今天狀況不是很理想，1局上因為接連安打、高飛犧牲打先掉1分，3局上先被敲2支二壘打再掉1分，再因安打、高飛犧牲打失分，接著被威斯登（Patrick Wisdom）敲出2分砲。

莊陳仲敖4局上挨費爾柴德陽春砲，5局上續投被首名打者敲出二壘打，1人出局後被阿洛尤（MichaelArroyo）敲出2分後退場。

莊陳仲敖今天總計用81球投4.1局，被敲出9支安打，包括3發全壘打，失掉8分都是責失分，運動家隊以10比12吞敗，莊陳仲敖吞下第4敗，賽後防禦率8.23。

莊陳仲敖 費爾柴德

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