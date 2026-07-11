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MLB／大谷雙刀改單刀 道奇牛棚戰應急還被3E扯後腿不敵響尾蛇
原訂先發的大谷翔平投不了，道奇隊啟動牛棚車輪戰，遭響尾蛇隊一口一口吃進肚，道奇終場以3：9慘敗，大谷翔平4打數敲1安打為陽春砲。
此戰道奇原訂先發投手為大谷翔平，因他的左膝發炎症狀仍有不適，決定利用明星周的賽程空檔治療，為了避免增加負擔，臨時取消此役登板計畫，道奇改以牛棚車輪戰因應，大谷則是仍擔任第一棒、指定打擊出賽。
大谷首局首打席就敲陽春砲，本季第21轟出爐，帕赫斯（Andy Pages）跟進開砲，幫助道奇追平2：2，但接下來就全是響尾蛇的戲。
響尾蛇第四局靠塔瓦（Tim Tawa）兩分砲超前戰局，自此揚長而去，兩隊都有9安，但分數有段落差，道奇的單場3次失誤也為響尾蛇的攻勢添加材火。
大谷在首打席開轟後，接下來3打席都空手而歸，包括吞下2次三振。
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