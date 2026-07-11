快訊

亞運棒球／韓媒將台灣視為最大勁敵！也擔心「史上最強日本」

巴威來襲火車停駛 北車卻破千人聚集！民眾為「抓寶」不畏風雨

川普撂話「1000枚飛彈」鎖定伊朗！真敢暗殺他就摧毀全境

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷雙刀改單刀 道奇牛棚戰應急還被3E扯後腿不敵響尾蛇

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平因左膝發炎改打指定打擊，道奇啟動牛棚車輪戰仍以3：9敗給響尾蛇，雖有首局陽春砲亮點，守備3失誤卻成失分關鍵。 法新社
大谷翔平因左膝發炎改打指定打擊，道奇啟動牛棚車輪戰仍以3：9敗給響尾蛇，雖有首局陽春砲亮點，守備3失誤卻成失分關鍵。 法新社

2026世足賽

原訂先發的大谷翔平投不了，道奇隊啟動牛棚車輪戰，遭響尾蛇隊一口一口吃進肚，道奇終場以3：9慘敗，大谷翔平4打數敲1安打為陽春砲。

此戰道奇原訂先發投手為大谷翔平，因他的左膝發炎症狀仍有不適，決定利用明星周的賽程空檔治療，為了避免增加負擔，臨時取消此役登板計畫，道奇改以牛棚車輪戰因應，大谷則是仍擔任第一棒、指定打擊出賽。

大谷首局首打席就敲陽春砲，本季第21轟出爐，帕赫斯（Andy Pages）跟進開砲，幫助道奇追平2：2，但接下來就全是響尾蛇的戲。

響尾蛇第四局靠塔瓦（Tim Tawa）兩分砲超前戰局，自此揚長而去，兩隊都有9安，但分數有段落差，道奇的單場3次失誤也為響尾蛇的攻勢添加材火。

大谷在首打席開轟後，接下來3打席都空手而歸，包括吞下2次三振。

響尾蛇 道奇 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／膝蓋不舒服沒得投 大谷翔平首局首打席開砲敲本季第21轟

MLB／大谷翔平美日通算350轟M1 球迷驚：左膝積水照轟好誇張

MLB／大谷翔平準備治療左膝今天先發投手換人 明星賽也不去了

MiLB／柯敬賢1A連2天開轟 龍仔3A敲5安打也開轟

相關新聞

MLB／左膝傷勢時好時壞 大谷坦言：這幾周都是硬撐著比賽

大谷翔平因左膝傷勢問題，不僅移除今天的先發投球計畫，也退出今年明星賽，今天道奇隊以3：9不敵響尾蛇隊賽後，大谷出面受訪連連表達歉意，抱歉為今天牛棚投手帶來負擔，也向投票給自己的球迷致歉。

MLB／打的、點的都安打 鄭宗哲連3戰敲雙安打擊率衝破3成

紅襪隊儘管受到班機延誤影響，今天賽前不到三小時才抵達球場，但仍以6：2擊敗大都會隊，延續火熱近況拉出7連勝；鄭宗哲此戰先發上陣，擔任游擊手、打第9棒，維持近期的好手感，連續3場比賽敲雙安，打擊率衝破3成。

MiLB／3A台灣內戰！費爾柴德單場雙響還砲轟中華隊隊友

台美混血好手「費仔」費柴德轉戰美職西雅圖水手隊，今天在小聯盟3A出賽，與運動家隊台灣投手莊陳仲敖投打對決敲1轟也吞下1K...

MLB／為何點頭參戰全壘打大賽？村上宗隆：大聯盟都邀請了就去吧！

村上宗隆今天傷癒回歸大聯盟，5打數敲1安打、吞下4次三振，今天大聯盟同步宣布他遞補進入明星賽及參戰全壘打大賽，村上透露其實很早以前就收到邀請，自己的回覆是「如果傷癒就參加」，他笑說：「既然大聯盟發出了邀請，感覺很難拒絕，而且自己也想著至少要體驗一次。」

MLB／連兩戰炸裂！岡本和真第22轟出爐 追平大谷菜鳥年紀錄

藍鳥隊日籍重砲岡本和真今天面對教士轟出本季第22支全壘打，連續兩場比賽開轟，同時這一發全壘打出爐也讓他追平大谷翔平在2018年效力天使隊時所創下的日本球員大聯盟菜鳥球季22支全壘打紀錄，之後有望繼續推高這項紀錄。

MLB／大谷雙刀改單刀 道奇牛棚戰應急還被3E扯後腿不敵響尾蛇

原訂先發的大谷翔平投不了，道奇隊啟動牛棚車輪戰，遭響尾蛇隊一口一口吃進肚，道奇終場以3：9慘敗，大谷翔平4打數敲1安打為陽春砲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。