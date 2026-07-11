MLB／為何點頭參戰全壘打大賽？村上宗隆：大聯盟都邀請了就去吧！

村上宗隆今天傷癒回歸大聯盟，5打數敲1安打、吞下4次三振，今天大聯盟同步宣布他遞補進入明星賽及參戰全壘打大賽，村上透露其實很早以前就收到邀請，自己的回覆是「如果傷癒就參加」，他笑說：「既然大聯盟發出了邀請，感覺很難拒絕，而且自己也想著至少要體驗一次。」

白襪隊今天以14：1痛宰運動家隊，村上在第七局一壘有人時敲二壘打送回隊友，其他4打席則是遭到三振。

回歸賽場，村上說完全不緊張，「今天刻意讓自己保持冷靜，結果就是吞下4K，所以明天要帶著更興奮、更積極的心態去比賽。」今天上場時受到球迷熱烈歡迎，村上說：「真的很開心，回到球場可以得到這樣的歡迎，對我是很大的力量，希望接下來不要再受傷，健康打完今年球季。」

村上在此時回歸，也確定能趕上明星賽，大聯盟在今天正式公布他的入選，同時將參戰明星賽和全壘打大賽。村上也提到，原本很擔心傷勢復原來不及，現在確定可以參賽，自己也很開心。

被問到為何決定參與全壘打大賽，村上的回應很直率，「也沒什麼決定性的原因，就是對方發出了邀請，感覺不好拒絕，自己也想體驗一次看看。」他坦言，如果是計時制，自己應該不會參加，今年賽程改制，應該不至於對下半季帶來影響。