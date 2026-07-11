MLB／大谷翔平美日通算350轟M1 球迷驚：左膝積水照轟好誇張

儘管賽前因左膝不適取消先發登板，但大谷翔平仍是在首局首打席轟出本季第21支全壘打，回應外界對其身體狀態的關注和疑慮，再次展現驚人的身體素質與打擊實力。

這是大谷本季第8支首局首打席全壘打，也是大聯盟生涯第32支首局首打席全壘打，聯盟紀錄是韓德森（Rickey Henderson）的81支。至於在道奇期間則是累積26支，隊史僅次於貝茲（Mookie Betts）的32支和洛培茲（Davey Lopes）的28支。

大谷翔平日前才擊出大聯盟生涯第300轟里程碑，而距離美日生涯通算350轟僅剩1支。

不過，這場比賽賽前最受矚目的並非他的打擊，而是健康狀況。大谷原本預定迎來本季第15次先發登板，但因左膝出現不適，球團決定取消登板計畫，同時宣布他將退出明星賽。道奇球團表示，此舉是為了讓大谷能以最佳狀態迎接下半季賽事，因此選擇讓他充分休養。

然而，就在宣布取消登板後不久，大谷便在首打席直接轟出全壘打，讓球迷再度見識到他超乎常人的能力，也讓社群媒體瞬間沸騰。

許多日本球迷紛紛留言表示：「左膝積水還能打成這樣嗎」、「因為左膝不適取消先發、退出明星賽的人，結果第一個打席就開轟，真的太誇張了！」、「膝蓋受傷還能轟全壘打，到底是怎麼辦到的？」、「膝蓋有問題還是照樣打全壘打，大谷真的太不可思議了。」、「左膝不舒服還能照轟，大谷就是大谷。」

不過就在大谷翔平擊出全壘打後，透過鏡頭也能看見他繞壘時似乎刻意保護左膝蓋，跑步動作沒有那樣順暢。

擔任NHK球評的前日本職棒名將伊東勤也對大谷的膝傷感到一些憂慮，「仔細觀察他的跑壘狀態，看起來有一點是在遷就左膝蓋的感覺。不過既然他都能把球轟得如此遠，看來膝蓋傷勢對他的打擊爆發力沒有造成太大的影響。」