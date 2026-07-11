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MLB／岡本和真致勝3分砲連兩戰開轟 22轟追平大谷翔平新人紀錄

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
岡本和真對教士敲出致勝3分砲，帶領藍鳥拿下3連勝，並以本季第22轟追平大谷翔平的日籍球員大聯盟新人年最多轟紀錄。 美聯社
岡本和真對教士敲出致勝3分砲，帶領藍鳥拿下3連勝，並以本季第22轟追平大谷翔平的日籍球員大聯盟新人年最多轟紀錄。 美聯社

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多倫多藍鳥隊今天客場對上聖地牙哥教士隊，日籍重砲岡本和真在5局上轟出一發超前比數的3分全壘打，本季第22轟出爐，追平大谷翔平寫下的日籍球員新人年最多轟紀錄，也敲回致勝一擊，幫助藍鳥以5：3打下三連勝。

岡本和真今年從日職轉戰大聯盟，熬過4、5月的小低潮後，6月打擊大爆發，單月敲7轟、打下20分打點，打擊率2成86，獲選美聯6月最佳新人，進入7月後持續展現長打破壞力。

今天對上教士，5局上藍鳥先靠小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的安打將戰局扳成2：2平手，接著岡本和真面對教士第二任投手布里托（Diogo Brito），掌握一顆94.8英里（約153公里）的伸卡球，轟進左外野觀眾席，形成一棒定江山的超前3分彈，擊球初速107.6英里（173.2公里）、飛行距離377英尺（約115公尺）。

岡本和真繼前一戰轟出生涯首支滿貫砲後，連兩戰開轟、近4場比賽敲3轟。本季累積第22轟，已追平大谷翔平在2018年效力於天使隊時締造的大聯盟日本球員新人年最多轟紀錄。另一名效力於白襪隊的日籍重砲村上宗隆本季則累積20轟，然而先前因傷缺陣，今天暌違42天重返大聯盟，也有望再寫紀錄。

岡本和真 大谷翔平 MLB

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