MLB／連兩戰炸裂！岡本和真第22轟出爐 整季有望達38轟

藍鳥隊日籍重砲岡本和真今天面對教士轟出本季第22支全壘打，連續兩場比賽開轟，同時這一發全壘打出爐也讓他追平大谷翔平在2018年效力天使隊時所創下的日本球員大聯盟菜鳥球季22支全壘打紀錄，之後有望繼續推高這項紀錄。

岡本這支飛往左外野的全壘打擊球初速高達107.6英里（約173.2公里），飛行距離377英尺（約114.9公尺），擊球仰角44度，幫助藍鳥一舉取得領先。

岡本是在藍鳥本季第94場比賽、個人第91場出賽時達成這項紀錄，而球隊例行賽仍剩68場，依目前全壘打產量推算，整季有機會達到38轟。

岡本6月表現十分亮眼，出賽25場，繳出打擊率.286、7支全壘打、20分打點及OPS.913的優異成績，因此獲選為美國聯盟6月最佳新人，繼村上宗隆獲得5月最佳新人後，成為史上第10位獲得大聯盟單月最佳新人殊榮的日本球員。進入7月後，他自7月6日對巨人隊起，已連續4場比賽擊出安打，維持火燙手感。

目前日本球員大聯盟菜鳥球季全壘打排行榜，由岡本和真與大谷翔平並列第1，兩人皆為22支；第3名是2026年效力白襪隊的村上宗隆20支；第4名為2006年水手隊城島健司的18支；第5名則是2003年洋基隊松井秀喜的16支。

即將參加全壘打大賽的村上宗隆，原本被認為會率先打破大谷翔平新秀年全壘打紀錄，前58場比賽就累積20轟之多，效率驚人；然而受到右大腿傷勢影響，5月底被迫進入傷兵名單，直到今天才正式回歸。

此外，本季日本球員的全壘打產量驚人。岡本以22轟暫居領先，大谷翔平今天擊出本季第21號全壘打，白襪隊的村上宗隆累積20轟，至於小熊隊的鈴木誠也也已累積15轟，持續朝連4年至少20轟紀錄前進。