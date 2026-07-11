MLB／打的、點的都安打 鄭宗哲連3戰敲雙安打擊率衝破3成

紅襪隊儘管受到班機延誤影響，今天賽前不到三小時才抵達球場，但仍以6：2擊敗大都會隊，延續火熱近況拉出7連勝；鄭宗哲此戰先發上陣，擔任游擊手、打第9棒，維持近期的好手感，連續3場比賽敲雙安，打擊率衝破3成。

紅襪昨天下午橫掃白襪隊後，原本賽後就要從芝加哥飛抵紐約，但受到同一架飛機兩度故障的影響，歷經波折才在今天傍晚5點抵達花旗球場，全隊把握時間熱身做準備，原訂7點15分進行的賽事也因此延後至7點50分開打。

比賽一開賽紅襪就迅速進入狀況，靠失誤和犧牲觸擊和保送攻占一、三壘，吉田正尚揮出右外野二壘打先替球隊敲回2：0領先。紅襪先發投手格雷（Sonny Gray）則是在3局下被索托（Juan Soto）敲高飛犧牲打失1分。

4局上紅襪二壘有人的機會輪到鄭宗哲打擊，從大都會先發投手連恩（Nolan McLean）手中揮出右外野安打，壘上跑者回本壘第一時間被判安全上壘，但大都會提出挑戰，經電視重播輔助判決檢視後，改判跑者遭觸殺出局，鄭宗哲打點被沒收。

第7局鄭宗哲突襲短打，點成游擊手前方的小飛球形成內野安打，下一棒西格勒（Anthony Seigler）轟出2分全壘打，把鄭宗哲一起送回本壘，幫助紅襪隊多添保險分。

9局上紅襪隊靠阿布瑞尤（Wilyer Abreu）的2分砲再把差距拉開成6：1。下半局大都會雖靠貝提（Brett Baty）的全壘打追回1分，但沒能動搖戰局。

鄭宗哲此戰4次打擊機會，敲出2支安打，跑回1分，另吞下2次三振，近期連續3場比賽繳出單場雙安演出，打擊率衝上3成08，守備上則是零失誤還參與2次雙殺。