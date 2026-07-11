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MLB／膝蓋不舒服沒得投 大谷翔平首局首打席開砲敲本季第21轟

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MLB／膝蓋不舒服沒得投 大谷翔平首局首打席開砲敲本季第21轟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平因左膝發炎臨時退出先發投球，改以打者身分出賽，首局首打席轟出本季第21支全壘打。 路透通訊社
大谷翔平因左膝發炎臨時退出先發投球，改以打者身分出賽，首局首打席轟出本季第21支全壘打。 路透通訊社

2026世足賽

臨陣拔除先發投球任務，大谷翔平改用球棒貢獻，今天面對響尾蛇隊首局首打席開轟，本季第21轟出爐，差一轟將完成日美通算350轟。

大谷翔平今天原訂擔任先發投手，但道奇隊賽前宣布換投，大谷因左膝發炎問題持續，決定趁明星周這段休兵期進行治療，也一併宣布退出本屆明星賽。

「投手大谷」休息，「打者翔平」正常出賽，擔任第一棒、指定打擊，今天面對響尾蛇先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），將他的內角92.3哩直球轟到左外野全壘打牆外。

這是大谷本季第21轟，大聯盟生涯第301轟，而他在日職火腿隊5年累積48轟，日美通算達到349轟。

大聯盟 道奇 大谷翔平

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