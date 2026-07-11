MLB／膝蓋不舒服沒得投 大谷翔平首局首打席開砲敲本季第21轟

費城人隊資深砲手哈波（Bryce Harper）相隔8年再戰全壘打大賽，事前就已宣稱「餵球投手若對就會參賽」，被他相中的餵球人選出爐，上演罕見的跨隊合作，找來道奇隊三壘指導教練伊波（Dino Ebel）。

2026-07-11 10:29