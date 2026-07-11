MLB／鄧愷威傷後復健賽首戰 新人聯盟投1局無失分

被放進傷兵名單的美國職業棒球休士頓太空人隊（Houston Astros）27歲投手鄧愷威今天展開復健賽，於新人聯盟先發1局無失分；球隊最終11比0贏球，鄧愷威無關勝敗。

鄧愷威今年在美職大聯盟（MLB）從牛棚角色出發，在球隊戰力吃緊時轉任先發，6月28日先發3.2局掉5分後被下放小聯盟（MiLB），當時鄧愷威透露身體有些疲勞；7月2日球隊改將鄧愷威列入15天傷兵名單，鄧愷威由於右膝扭傷先復健，之後預計回後援投手。

鄧愷威在新人聯盟太空人對邁阿密馬林魚隊賽事登板，開賽先製造滾地球出局，隨後投出四壞保送，但接著用三振、滾地球出局順利結束投球任務，復出首戰1局未被敲安打，三振、四壞各1次。