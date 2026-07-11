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MLB／哈波參戰全壘打大賽找道奇教練餵球 相中超華麗冠軍資歷
費城人隊資深砲手哈波（Bryce Harper）相隔8年再戰全壘打大賽，事前就已宣稱「餵球投手若對就會參賽」，被他相中的餵球人選出爐，上演罕見的跨隊合作，找來道奇隊三壘指導教練伊波（Dino Ebel）。
哈波早在上周就已被問到參加全壘打大賽的可能性，而他當時回應餵球投手很重要，必須先找到合適的人選，也透露已有好幾人聯繫自己。
大聯盟官方昨天正式公布哈波參賽，而他的餵球人選也揭曉，是來自敵營的伊波。
伊波透露，就在上周哈波尋找餵球投手新聞出來的同一天，自己收到來自哈波的訊息，詢問：「如果我參加全壘打大賽，你有興趣幫我餵球嗎？」伊波當時回應，如果道奇自家選手沒有參賽的話就能幫忙。就在昨天大聯盟正式公布哈波參賽後，哈波再次來訊：「一起來贏吧！」
哈波相中伊波有原因，他在全壘打大賽餵球經驗豐富，包括2007年葛雷諾（Vladimir Guerrero）、2015年普荷斯（Albert Pujols）、2019年彼德森（Joc Pederson）、2024年赫南德茲（Teoscar Hernández），葛雷諾、赫南德茲都一舉成為冠軍。
此外，去年明星賽美聯、國聯廝殺到延長賽進行全壘打較勁，當時國聯明星隊就是由伊波負責餵球，史瓦柏（Kyle Schwarber）的3次揮擊是3支全壘打，史瓦柏也因此成為去年明星賽MVP。
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